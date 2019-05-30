Татар-информ

30 мая 2019, 17:10

ПолитикаОбщество

Член Совета Федерации Татьяна Лебедева: «Закону о государственной молодежной политике быть!»

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ПолитикаОбщество

Член Совета Федерации Татьяна Лебедева: «Закону о государственной молодежной политике быть!»

Фото: gossov.tatarstan.ru

В Казани проходит выездная сессия Молодежной межпарламентской ассамблеи государств – участников СНГ.

(Казань, 30 мая, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Член Совета Федерации Татьяна Лебедева убеждена, что в России будет принят федеральный закон о государственной молодежной политике. Об этом координатор Молодежной межпарламентской ассамблеи государств – участников СНГ заявила сегодня журналистам на совместном заседании Совета по делам молодежи государств – участников СНГ и ММПА СНГ в Казани.

«Мы говорим, что закону о государственной молодежной политике быть! – отметила Лебедева. – У нас есть рабочая группа при Совете Федерации, в которую входят представители органов исполнительной и законодательной власти, общественные организации, эксперты. Уже есть проект федерального закона о государственной молодежной политике».

По мнению члена Совфеда, необходим предмет регулирования молодежной политики. «Нужно дать четкие понятия, что такое “молодежь”, ее возраст, то есть должен быть фундамент. Сегодня в 79 субъектах РФ есть региональные законы, но финансирование идет по остаточному принципу. То есть, где молодежью занимаются, там идет финансирование. Поскольку на федеральном уровне не урегулирована, не защищена отрасль, то получается где-то хорошо, а где-то – не очень», – пояснила она.

«Поэтому мы хотим, чтобы такой остов был, и, опираясь на него, можно создавать национальные проекты, федеральные программы, касающиеся молодежной политики, чтобы для молодежи было всё ясно, чтобы она понимала, по каким правилам жить и развиваться. Нужен диалог и обратная связь с молодежью», – добавила Лебедева.

Впервые заседание Совета по делам молодежи государств – участников СНГ проходит совместно с Молодежной межпарламентской ассамблеей государств – участников СНГ и в первый раз в Казани.

«Изначально ММПА проходила в Санкт-Петербурге. В прошлом году подняли вопрос о том, чтобы проводить в других городах. Выбор сразу пал на Казань. Во-первых, расположение города удобно по логистике, во-вторых, здесь хорошее межконфессиональное сотрудничество, есть что показать, начиная от спортивных, культурных и инновационных возможностей. Затем возникла мысль провести совместное заседание, ведь соглашение у нас давно уже есть. Это хороший повод сесть за стол переговоров органам исполнительной и законодательной власти, общественным организациям и обсудить проблемы, которые накопились у молодежи», – рассказала координатор Молодежной межпарламентской ассамблеи государств – участников СНГ.

Она выразила уверенность в том, что «встреча станет ярким событием международного молодежного сотрудничества и будет способствовать укреплению общественных, деловых, научных связей между государствами – участниками СНГ».

В Казани 30 и 31 мая проходит выездная сессия Молодежной межпарламентской ассамблеи государств – участников СНГ. В мероприятии принимают участие представители Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана, Узбекистана и России.

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