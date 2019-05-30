Глава Совета по делам молодежи СНГ: «Надеюсь, что Казань получит статус молодежной столицы Европы»

(Казань, 30 мая, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Казань по всем параметрам имеет шанс стать Европейской молодежной столицей 2022 года. Об этом заявил сегодня журналистам на совместном заседании Совета по делам молодежи государств – участников СНГ и Молодежной межпарламентской ассамблеи государств – участников СНГ в Казани председатель Национального совета молодежных и детских объединений России Григорий Петушков.

Столица Татарстана прошла во второй финальный этап конкурса на звание Европейской молодежной столицы 2022 года, отметил председатель Совета по делам молодежи государств – участников СНГ. «Надеюсь, что Казань выиграет конкурс и возьмет этот статус. Соперников из стран СНГ у Казани нет, но есть из ряда европейских городов. Именно столица Татарстана представляет все страны Содружества на этом конкурсе. Считаем, что Казань по всем параметрам должна победить, если не вмешается политика, которая сегодня на европейском фоне имеет место быть», – добавил он.

По словам Петушкова, конкурс важен в части показа всей Европе работы с молодежью в конкретном городе. «По молодежному самоуправлению город Казань – один из лидеров среди регионов России. Победа в таком конкурсе – хорошая возможность привлечь большое количество молодежных проектов из Европы, показать Россию в лице Казани с самой лучшей стороны в больших международных событиях, в том числе и консультативно-совещательного плана», – заключил он.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что помимо столицы Татарстана на звание Европейской молодежной столицы 2022 года претендуют Познань (Польша), Бая-Маре (Румыния), Вараждин (Хорватия) и Тирана (Албания). Победителя объявят в ноябре в Амьене (Франция).

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