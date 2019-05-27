Турнир претенденток на звание чемпионки мира по шахматам пройдет 30 мая в Казани

(Казань, 27 мая, «Татар-информ»). 30 мая в Казани открывается турнир претенденток на звание чемпионки мира по шахматам, сообщает пресс-служба Минспорта РТ. Соревнование, где сильнейшие шахматистки будут бороться за выход на матч за звание чемпионки мира, завершится 18 июня.

В соревновании примут участие восемь выдающихся гроссмейстеров современности: Мария Музычук (Украина, рейтинг ФИДЕ 2563), Екатерина Лагно (Россия, 2554), Александра Костенюк (Россия, 2546), Анна Музычук (Украина, 2539), Александра Горячкина (Россия, 2522), Тань Чжунъи (Китай, 2513), Нана Дзагнидзе (Грузия, 2510) и Валентина Гунина (Россия, 2506).

Турнир пройдет по круговой системе в два круга (каждая участница сыграет с каждой соперницей по две партии – одну белыми фигурами и одну черными). Место проведения турнира претенденток – отель «Ногай» (Казань, ул. Профсоюзная, 16 Б).

Победительница турнира претенденток получит право сыграть матч на первенство мира с действующей чемпионкой Цзюй Вэньцзюнь (Китай). Призовой фонд матча составит 500 тыс. евро, что в полтора раза больше, чем в предыдущем поединке за корону.

Соревнование будет проходить 31 мая – 2 июня, 4 – 6, 8 – 10, 12 – 14 и 16 – 17 июня. Церемония закрытия запланирована на 18 июня. Начало туров – в 15.00 по местному времени.

Организаторами турнира претенденток выступили ФИДЕ, Российская шахматная федерация, Правительство Республики Татарстан, Министерство спорта Республики Татарстан и мэрия Казани.

Для любителей шахмат на улице Баумана поставят шатер рядом с местом проведения соревнования. В игровые дни в шатре будет комментировать партии на русском языке международный гроссмейстер Сергей Шипов, а в выходные дни турнира шатер станет центром проведения дополнительной программы: пройдут блицтурниры, мастер-классы, творческие встречи и сеансы одновременной игры с известными гроссмейстерами.

Татарстан, как один из самых спортивных регионов страны, ежегодно принимает более 800 соревнований различного уровня, в том числе десятки всероссийских и международных турниров по различным видам спорта.

Предстартовая пресс-конференция с участием организаторов и участниц пройдет 30 мая в АО «ТАТМЕДИА» по адресу ул. Декабристов, 2. Начало – в 15.00.



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