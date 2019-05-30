В Казани на оплату труда инвалидов работодателям выделят около 2 млн рублей

(Казань, 30 мая, «Татар-информ»). Работодателям, трудоустроившим инвалидов по направлению органов службы занятости населения, возместят часть затрат на оплату их труда. В Казани в 2019 году на эти цели потратят почти 2 млн рублей. Об этом на Всероссийской научно-практической конференции по вопросам современных подходов в организации инклюзивного профессионального образования рассказала начальник отдела профориентации и профобучения казанского Центра занятости населения Марина Чижикова.

«В 2019 году работодателям будут предоставляться субсидии на возмещение части затрат на оплату труда инвалидов, трудоустроенных по направлению органов службы занятости населения. Субсидии предоставляются организациям, за исключением государственных муниципальных учреждений, на основании заключенного с центром занятости договора», – отметила специалист.

Чиновник также добавила, что размер субсидий определяется на основе минимального размера оплаты труда, установленного законодательством Республики Татарстан – на данный момент он составляет 11 тыс. 280 руб. Этот показатель увеличивают на сумму страховых взносов Государственного внебюджетного фонда.

«На эти цели из бюджета Республики Татарстан для Казани выделено почти 2 млн рублей. Их направят на трудоустройство 50 инвалидов», – заключила Чижикова.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в казанский Центр занятости населения с начала года обратились около 350 инвалидов. Из них более 40%, 140 человек, трудоустроены.

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