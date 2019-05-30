Казанский Центр занятости трудоустроил около 40% обратившихся с начала года инвалидов

(Казань, 30 мая, «Татар-информ»). В казанский Центр занятости населения с начала года обратились около 350 инвалидов, из них более 40%, 140 человек, трудоустроены. Об этом на Всероссийской научно-практической конференции по вопросам современных подходов к организации инклюзивного профессионального образования рассказала начальник отдела профориентации и профобучения центра Марина Чижикова.

«За четыре месяца текущего года в центр занятости из числа инвалидов обратились 350 человек, порядка 40%, 140 человек, уже трудоустроены», – отметила спикер. Она также добавила, что в это число входят казанцы, которые пришли в ЦЗН за получением какой-либо услуги, например, написали заявление о содействии в поиске работы.

Кроме того, на учете в Центре занятости населения состоят 319 инвалидов. Они имеют статус безработных и право на получение соцподдержки и прохождение профобучения, а также могут претендовать на статус самозанятых.

«Из 319 человек 12 имеют первую группу инвалидности, 109 человек – вторую, 198 – третью», – прокомментировала Чижикова.

Начальник отдела профориентации и профобучения также подчеркнула, что в целях содействия трудоустройству людей с ограниченными возможностями здоровья Центр занятости населения реализует дорожную карту. Согласно документу, в 2019 году должны быть трудоустроены не менее 34% инвалидов трудоспособного возраста.

«По данным на 1 мая, доля работающих инвалидов составляет 32%. Чтобы достичь показателя в 34%, мы должны трудоустроить 354 человека. Уже трудоустроены 244 человека», – рассказала Чижикова корреспонденту ИА «Татар-информ», отметив, что данные об этих людях предоставляет Пенсионный фонд, а центр занятости ведет мониторинг таких инвалидов.

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