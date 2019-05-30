Всероссийский «Том Сойер Фест» стартует 1 июня в Казани

(Казань, 30 мая, «Татар-информ»). 1 июня в Казани стартует новый сезон волонтерского фестиваля-движения по сохранению исторической среды города «Том Сойер Фест», сообщают организаторы фестиваля. Фестиваль координирует Татарстанское региональное отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры.

В этом году фестиваль подарит «второе дыхание» памятникам архитектуры. Казанский «Том Сойер Фест» — первый фестиваль в России, где волонтеры проведут реставрационные работы объектов культурного наследия.

Вопрос актуален для всех регионов — движение по восстановлению исторического облика домов охватило более 30 городов по всей стране, и многие хотят приложить усилия именно к объектам культурного наследия.

Привлечение волонтеров к восстановлению памятников стало возможным благодаря принятому федеральному закону «О внесении изменений в статью 45 Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и статью 3 Федерального закона «О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)».

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что первым в этом году добровольцы возьмут в работу дом на Калинина, 12, который не является памятником архитектуры, но представляет историческую средовую застройку. Начало мероприятия запланировано на 14.00.

Стать участником «Том Сойер Феста» можно, заполнив анкету по ссылке.



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