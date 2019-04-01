Мухаметшин: Татарстан решает многие вопросы благодаря согласию между народами и вниманию к молодежи

(Казань, 30 мая, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Татарстану удается решать многие вопросы благодаря наличию мира и согласия между народами, живущими в республике, а также за счет внимания к молодежи. Об этом заявил сегодня Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин на совместном заседании Совета по делам молодежи государств – участников СНГ и Молодежной межпарламентской ассамблеи государств – участников СНГ.

«В республике много внимания уделяется тому, чтобы молодежь самореализовывалась. И спасибо, что высоко оценивают ряд направлений этой нашей деятельности, – сказал глава парламента. – Татарстан в созидательном режиме решает многие вопросы благодаря тому, что есть мир, понимание, согласие между народами, живущими в республике, внимание к молодежи. И только на этой базе можно созидать».

Фарид Мухаметшин подчеркнул, что в республике, как и в других регионах России и в государствах – участниках СНГ, реализуется много молодежных мероприятий, направленных на объединение молодых людей в культурной, спортивной, образовательной и других сферах. «Мы будем продолжать вместе с вами это делать. И надо чаще встречаться, обмениваться опытом», – убежден он.

По мнению Председателя Госсовета, одним из самых важных направлений работы с молодежью стало сохранение памяти о подвиге советского народа, осмысление новым поколением итогов Великой Отечественной войны.

«Вы стоите у истоков организации важнейшей работы. Прежде всего речь идет о прямом взаимодействии внутри самого Содружества, призванном заложить основу экономического развития, политического, торгово-экономического, образовательного, гуманитарного сотрудничества», – обратился он к молодым парламентариям стран – участников СНГ и татарстанским активистам.

В беседе с журналистами Мухаметшин отметил, что Министерство по делам молодежи РТ собирает вокруг себя активную молодежь для решения проблем, стоящих перед этой категорией населения. «Наряду с этим мы повысили представительство молодежи в парламенте. Мы уверены в людях, которые вовлечены в этот процесс. У них своя жизненная позиция, они помогают остальной части молодежи», – заключил он.

В Казани 30 и 31 мая проходит выездная сессия Молодежной межпарламентской ассамблеи государств – участников СНГ. В мероприятии принимают участие представители Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана, Узбекистана и России.

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