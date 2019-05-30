Детских врачей со всего Татарстана обучат современной сердечно-легочной реанимации и первой помощи

(Казань, 29 мая, «Татар-информ», Валерия Белова). Сотрудники кафедры госпитальной педиатрии Казанского государственного медицинского университета вместе с главными внештатными детскими специалистами Минздрава Татарстана запустили проект по обучению первой неотложной помощи детских врачей со всего Татарстана. Об этом ИА «Татар-информ» рассказала заведующая кафедрой госпитальной педиатрии КГМУ, главный внештатный детский кардиолог Минздрава РТ и Приволжского федерального округа Минздрава РФ Динара Садыкова.

«Во всем мире тренинги по оказанию неотложной помощи проводятся каждый год. В нашей стране ситуация свидетельствует о необходимости внедрения инновационных методов обучения врачей, оказывающих экстренную медицинскую помощь. Студент получает эти знания в университете и отправляется работать. Но если знания и практические навыки не поддерживать, они утрачиваются. Нужно усиливать и регулярно обновлять их. В жизни может произойти любая ситуация: не только в лечебном учреждении, но и в самолете кому-то станет плохо, авария на дороге и так далее. Угрожающие жизни ситуации, по данным ВОЗ, возникают у детей в 25% случаев. Можно предположить, что в каждом четвертом случае смерть ребенка является условно предотвратимой и зависит от квалификации врача, оказывающего первую помощь», – объяснила Динара Садыкова.

Специалисты выезжают в больницы, поликлиники и ФАПы республики с «Мобильным образовательным комплексом», оборудованным симуляционной техникой, позволяющей обучать курсантов. Большое внимание уделяется проведению сердечно-легочной реанимации.

«От того, как правильно была оказана базовая сердечно-легочная реанимация, зависит жизнь пострадавших», – добавила главный детский кардиолог.

Программа обучения рассчитана на полтора года – до июня 2020-го. За это время детские врачи даже самых отдаленных районов Татарстана должны овладеть техникой первой помощи в совершенстве. Всего обучение пройдут около 800 специалистов, 191 врач уже прошел курсы.

«Врачам приехать на курсы сложно – нужно отпроситься, освободить день от приема, приехать в Казань. Поэтому мы решили сами выезжать в больницы, поликлиники, ФАПы. Проехали уже девять городов. К нам на курсы приходят и врачи, и фельдшеры скорой помощи. Получили настолько положительный отклик, что медики на курсы с собой даже детей приводят, чтобы они посмотрели, как все проходит», –заметила Садыкова.

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