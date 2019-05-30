Курсы первой помощи запустят преподаватели КГМУ для старшеклассников и студентов Татарстана

(Казань, 29 мая, «Татар-информ», Валерия Белова). Курсы первой помощи с упором на базовую сердечно-легочную реанимацию запустят преподаватели кафедры госпитальной педиатрии КГМУ для старшеклассников и студентов Татарстана. Об этом ИА «Татар-информ» рассказала заведующая кафедрой госпитальной педиатрии КГМУ, главный внештатный детский кардиолог Миздрава РТ и Приволжского федерального округа Минздрава РФ Динара Садыкова.

«Наша задача – популяризовать оказание первой помощи. В Америке, например, любой старшеклассник может оказать базовую сердечно-легочную реанимацию», – объяснила Садыкова.

«Сейчас нам помогают волонтеры-медики, которые уже готовы выйти в школы и вузы, чтобы обучить желающих базовой сердечно-легочной реанимации. Любая школа, любой вуз, даже родительский комитет какого-либо класса может обратиться в КГМУ и попросить провести у них курс», – добавила она.

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