Татар-информ

30 мая 2019, 14:08

Здоровье и среда

Более 500 жителей Татарстана за прошлый год прошли курс лечения от табакокурения

Рекомендуем

Здоровье и среда

Более 500 жителей Татарстана за прошлый год прошли курс лечения от табакокурения

Сеть кабинетов по отказу от курения табака создана на базе Республиканского наркодиспансера и его филиалов.

(Казань, 30 мая, «Татар-информ», Марат Ишкильдин). В Татарстане за 2018 год лечение в кабинетах отказа от курения табака, созданных на базе Республиканского наркологического диспансера и его филиалов, прошли 512 человек. Об этом сегодня на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказала главный психиатр-нарколог Минздрава РТ Резеда Хаева.

«Помощь в отказе от табакокурения предоставляется сетью кабинетов медицинской помощи по отказу от курения табака на базе Республиканского наркологического диспансера и его филиалов. За 2018 год в них прошли лечение 512 человек», – сообщила спикер.

В кабинетах специалисты оказывают помощь по отказу от табакокурения на бесплатной основе. Кроме того, Минздрав РТ организовал горячую линию по отказу от курения табака.

«В задачи здравоохранения входит проведение профилактических мероприятий, направленных как на предупреждение потребления табака, так и на организацию медицинской помощи зависимым от табакокурения», – добавила Резеда Хаева.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

Фонд имени Анжелы Вавиловой договорился о сотрудничестве с Русским Красным Крестом во Франции
Новости дня
15:07
Из-за срабатывания пожарной сигнализации из нижнекамского детсада эвакуировались 35 человек

Сигнал тревоги сработал в учреждении на проспекте Мира.

15:07
Тарханское месторождение минеральных вод признали оздоровительным местом регионального значения

Месторождение находится вблизи села Большие Тарханы Тетюшского района РТ.

15:00
Фонд имени Анжелы Вавиловой договорился о сотрудничестве с Русским Красным Крестом во Франции

Татарстанский фонд планирует перенять опыт паллиативных домов для престарелых в Париже.

14:50
На создание двух комплексов в Балтасинском районе привлечено 445 млн рублей заемных средств

Заемные средства направлены на создание крупных молочно-животноводческих комплексов: «СП «Смаиль» и «Кызыл Юл».

14:45
Прокуратура РТ отменила постановление о возбуждении дела на высокопоставленного экс-росгвардейца

Надзорное ведомство, изучив материалы, пришло к выводу, что проверка была проведена не полностью и для возбуждения дела недостаточно оснований.

14:41
Жителей Набережных Челнов взбудоражило ночное убийство собак возле детской поликлиники
14:32
Минздрав РТ опасается роста популярности кальяна и электронных сигарет у молодежи

Слушателями мероприятий по профилактике табакокурения и алкогольной зависимости за год стали 11 тыс. молодых жителей республики.

14:26
В Набережных Челнах назначен глава Управления архитектуры, градостроительного и жилищного развития

Айрат Ганиев сменил Ильмира Исхакова, который ранее стал замруководителя исполкома города.

14:18
Певица Эльмира Калимуллина появилась на обложке глянца в татарском костюме

Для модели и фотографа съемка стала попыткой рассказать историю татарского народа через костюм.

14:10
Председатель Конгресса татар и башкир в Казахстане назвал приоритетом единство народа страны

По словам Тауфика Каримова, татары и башкиры в Казахстане имеют все возможности представлять себя и свои народы во всех сферах деятельности.

14:08
Более 500 жителей Татарстана за прошлый год прошли курс лечения от табакокурения

Сеть кабинетов по отказу от курения табака создана на базе Республиканского наркодиспансера и его филиалов.

14:02
Жители Казани приготовят фондю и получат образцы натуральной красоты на фестивале «Дни Швейцарии»

В парке «Черное озеро» пройдут дегустации традиционных швейцарских блюд и напитков, мастер-классы, лекторий и выступления музыкантов-альпхорнистов.

14:00
Мухаметшин: Татарстан решает многие вопросы благодаря согласию между народами и вниманию к молодежи

Глава парламента РТ принял участие в заседании Совета по делам молодежи и Молодежной межпарламентской ассамблеи государств – участников СНГ.

13:50
Для транспорта участников WorldSkills Kazan 2019 на дорогах города выделят спецполосы

Специальные полосы будут выделены как на время подготовки, так и в период проведения самого чемпионата.

13:40
Педагоги со всей России обсудят в Казани вопросы инклюзивного профобразования

В конференции принимают участие представители 36 субъектов из 8 федеральных округов РФ.

13:35
В Казани под колесами легковушки погиб пенсионер, который переходил дорогу в неположенном месте

Смертельный наезд на пешехода произошел сегодня утром на улице Ершова.

13:34
Минниханов вручит школьникам с хорошей успеваемостью «Президентские дневники»

Заявки на участие в конкурсе подали 4 тыс. школьников из всех районов республики.

13:25
Минздрав РТ планирует сократить число курящих среди взрослых до 25 процентов к 2020 году

В Татарстане на сегодняшний день количество курящих людей среди взрослого населения республики составляет 33 процента.

13:15
Полицейские на транспорте напомнили казанским школьникам о правилах безопасности на железной дороге

Для детей провели обзорную экскурсию на ж/д станции Казань-1, где они посмотрели работу диктора, дежурного по вокзалу и машиниста.

13:12
Минниханов в Хельсинки ознакомится с лучшими решениями в области циркулярной экономики

Суть циркулярной экономики заключается в переходе от цепочки «получить - использовать - выбросить» к цепочке «получить - использовать - переработать».

13:10
Представители Буинских электрических сетей разъяснили садоводам преимущества «умных счетчиков»

Новый прибор учета поможет предотвратить и пожар, связанный с коротким замыканием.

13:03
За нападения на проституток перед судом в Набережных Челнах предстали десять человек

Участников группы обвиняют в разбойном нападении, вымогательстве, вовлечении и организации занятий проституцией.

13:03
В Туле хотят перенять татарстанскую систему «Народный инспектор»

Российские регионы заинтересовались татарстанскими проектами в области цифровой экономики.

12:54
В Татарстан из Хельсинки привезут археологическую коллекцию казанского купца Заусайлова

Речь идет о том, чтобы провести выставки археологической коллекции в несколько этапов в Казанском Кремле.

12:48
Татарстанских школьников приглашают принять участие в конкурсе «Пишем о театре»

Прием заявок осуществляется до 18 августа 2019 года.

События