Более 500 жителей Татарстана за прошлый год прошли курс лечения от табакокурения

(Казань, 30 мая, «Татар-информ», Марат Ишкильдин). В Татарстане за 2018 год лечение в кабинетах отказа от курения табака, созданных на базе Республиканского наркологического диспансера и его филиалов, прошли 512 человек. Об этом сегодня на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказала главный психиатр-нарколог Минздрава РТ Резеда Хаева.

«Помощь в отказе от табакокурения предоставляется сетью кабинетов медицинской помощи по отказу от курения табака на базе Республиканского наркологического диспансера и его филиалов. За 2018 год в них прошли лечение 512 человек», – сообщила спикер.

В кабинетах специалисты оказывают помощь по отказу от табакокурения на бесплатной основе. Кроме того, Минздрав РТ организовал горячую линию по отказу от курения табака.

«В задачи здравоохранения входит проведение профилактических мероприятий, направленных как на предупреждение потребления табака, так и на организацию медицинской помощи зависимым от табакокурения», – добавила Резеда Хаева.

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