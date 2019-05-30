Минздрав РТ планирует сократить число курящих среди взрослых до 25 процентов к 2020 году

(Казань, 30 мая, «Татар-информ», Марат Ишкильдин). В Татарстане Минздрав РТ планирует снизить процент курящих людей среди взрослого населения республики с 33 до 25 процентов. Об этом сегодня на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» сообщила главный психиатр-нарколог Минздрава РТ Резеда Хаева.

«В рамках государственной программы „Развитие здравоохранения" мы планируем к 2020 году уменьшить число курящих среди взрослых до 25%, в настоящее время в РТ это цифра составляет 33%», — заявила главный психиатр-нарколог Минздрава РТ Резеда Хаева.

С первой сигареты приблизительно 85% людей продолжают регулярно курить.

Никотин, который является основной составляющей табака, воздействует на мозг, нейромедиаторы и вызывает зависимость. Сначала психическую, потом физическую. Зависимость возникает из-за снижения в клетках уровня дофамина и адреналина. У человека появляется бессонница, раздражительность и трудности концентрации внимания.

«Глобальная табачная эпидемия ежегодно приводит к смерти около 6 млн человек, 600 тыс. из которых являются пассивными курильщиками. В России от табакокурения умирает в среднем около 300 тыс. человек», — сказала Резеда Хаева.

В Татарстане на данный момент проживает приблизительно 3 млн людей старше 18 лет.

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