В Набережных Челнах назначен глава Управления архитектуры, градостроительного и жилищного развития

(Набережные Челны, 30 мая, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В Набережных Челнах назначен новый начальник Управления архитектуры, градостроительного и жилищного развития. Им стал 30-летний Айрат Ганиев, который ранее занимал пост заместителя начальника этого структурного подразделения исполкома.

Айрат Ганиев в 2011 году окончил Камскую государственную инженерно-экономическую академию. Работал в ООО «Домкор Строй», а в 2017 году начал трудиться в исполкоме на посту начальника отдела строительства и инженерной инфраструктуры Управления архитектуры, градостроительного и жилищного развития исполкома Автограда. Одновременно он исполнял обязанности заместителя начальника управления.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что экс-руководитель Управления архитектуры, градостроительного и жилищного развития исполкома Ильмир Исхаков стал заместителем руководителя исполкома города.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.