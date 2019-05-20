В Набережных Челнах представили нового заместителя руководителя исполкома

(Набережные Челны, 20 мая, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В Набережных Челнах на деловом понедельнике представили Ильмира Исхакова в качестве нового заместителя руководителя исполкома, который будет курировать вопросы строительства, архитектуры, землепользования.

Представляя нового заместителя руководителя исполкома, мэр Автограда Наиль Магдеев отметил, что для Ильмира Исхакова строительная сфера — не новая. Он до последнего времени возглавлял Управление архитектуры, градостроительного и жилищного строительства.

«В городе на данный момент немало объектов, которые должны быть введены в эксплуатацию в ближайшее время. В рамках развития ТОСЭР будет запущен завод стиральных машин. На очереди также международный терминал аэропорта „Бегишево“. Большим событием станет открытие камазовского завода каркасов кабин, который расположится на площади в 68 тыс. квадратных метров. Немало предстоит сделать в социально-культурной сфере: к 1 сентября должна быть построена школа в 63-м микрорайоне, шесть детских садов в целом по городу. Объем вложений в дорожные работы составляет 2 млрд рублей», — сообщил глава города.

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