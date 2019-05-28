(Казань, 28 мая, «Татар-информ»). В этом году казанцы отметят Ураза-байрам большим семейным праздником «Рамазан Фест», который пройдет в Центральном парке культуры и отдыха имени М. Горького, сообщает пресс-служба ДУМ РТ.

Праздник для горожан начнется 4 июня в 13.00 в Центральном парке культуры и отдыха имени М. Горького. Организатором мероприятия выступит Духовное управление мусульман РТ совместно с мухтасибатом Вахитовского и Приволжского районов г. Казани.

По словам организаторов, «Рамазан фест» будет интересен для всех посетителей парка, независимо от национальности и вероисповедания.

Программа фестиваля будет направлена на укрепление семейных ценностей и преемственных связей между молодым и старшим поколениями. Артисты в роли бабушки, дедушки, мамы, папы, брата, сестры и внуков будут приглашать посетителей поучаствовать в различных мастер-классах по вышиванию, вязанию, рисованию, изготовлению кожаных браслетов, глиняных изделий, по лепке из пластилина, чеканке монет, завязыванию платков. В рамках фестиваля дизайнер Нурия Умай расскажет о трендах в мусульманской моде, также в парке будет организована фотосессия с девушками в национальных нарядах. Пришедшие на праздник смогут услышать мунаджаты в исполнении Ильяса Халикова.

Юных посетителей ждут игры с аниматорами, аквагрим, различные аттракционы, шоу мыльных пузырей и научное химическое шоу. В этот день гости парка не останутся без угощений и подарков.

Завершит программу финальный запуск шаров в небо.



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