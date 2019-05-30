СМИ: В России в два раза выросли цены на плацкарт

(Казань, 30 мая, «Татар-информ»). Общероссийское объединение пассажиров зафиксировало резкое повышение стоимости билетов в плацкартных вагонах в период с июня по июль 2019 года. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на письмо объединения на имя главы ФАС Игоря Артемьева.

В письме говорится, что организация на основе жалоб граждан проанализировала цены по 12 направлениям в случайные даты в июне и июле.

«В результате выяснилось, что на некоторых направлениях стоимость билетов выросла в два раза», — говорится в сообщении. Так, больше всего выросли цены на направлениях Москва—Калининград (двукратное увеличение стоимости по сравнению с майскими ценами, 4021 руб.), Москва — Адлер (плюс 97%, 4143 руб.) и Новосибирск—Томск (плюс 93 %, 1507 руб). Меньше всего подрожали билеты на поездах из Москвы до Санкт-Петербурга, Смоленска и Пскова, но и тут стоимость выросла более чем на 60%.

Отмечается, что перевозки в плацкартных вагонах — это дотационный вид перевозок, то есть цену устанавливает государство, а недостающие доходы РЖД компенсируются из бюджета.

В письме также отмечается, что в соответствии с указом ФАС от 1 января 2019 года, тарифы были проиндексированы по отношению к 2018 году на 3,9%, при этом не разрешалось повышать тариф в период с 14 июня по 1 сентября этого года более чем на 20%.

Вместе с тем в ФПК сильное подорожание билетов не подтвердили. «Поскольку цены на проезд в плацкартных и общих вагонах устанавливаются государством, то существенного роста на любые направления нет», — заявили в пресс-службе перевозчика. Большую разницу в цене там объяснили сезонной индексацией тарифов и проводимыми скидочными акциями.

Ранее «Татар-информ» сообщало, что РЖД получит плацкартные вагоны с душем, холодильниками и микроволновками.

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