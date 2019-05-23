Татар-информ

23 мая 2019, 08:21

Общество

РЖД получит плацкартные вагоны с душем, холодильниками и микроволновками

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Общество

РЖД получит плацкартные вагоны с душем, холодильниками и микроволновками

Строительство вагона уже идет, его планируют поставить в октябре 2019 года.

(Казань, 23 мая, «Татар-информ»). Российский производитель «Трансмашхолдинг» строит по заказу холдинга РЖД новые плацкартные вагоны, в которых будут розетки, душ и сервисные зоны с холодильниками и миковолновками. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя гендиректора по развитию пассажирского транспорта «Трансмашхолдинга» Александра Лошманова.

«Федеральная пассажирская компания» (ФПК, «дочка» РЖД по перевозкам пассажиров в дальнем следовании) и группа «Трансмашхолдинг» в апреле этого года презентовали на Рижском вокзале новый вагон купе, в котором есть душ, сейфы, холодильник и микроволновка, говорится в сообщении агентства.

«В рамках работы над вагоном-2019, по аналогии с тем купейным вагоном, который был представлен на Рижском вокзале, мы делаем аналогичный плацкартный вагон. Все, что касается общих зон — сервисные, душевые, информационное поле, — все будет реализовано по однотипному сценарию, как и в купейных вагонах», — сказал Лошманов.

Он добавил, что в новом плацкарте есть также возможность установки штор по всей длине полки. «У нас это решение тоже было в разработке. Если ФПК захочет установить шторы, такая опция предусмотрена», — пояснил Ломшанов.

По его словам, строительство вагона уже идет, его планируют поставить в октябре 2019 года.

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