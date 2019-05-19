Кардиолог назвал наиболее полезные для сердца продукты

(Казань, 19 мая, «Татар-информ»). Из продуктов наиболее полезными для сердца оказались овощи. Об этом рассказал кардиолог, доктор медицинских наук, заслуженный врач РФ Юрий Кремнев, передает News.ru.

«Считается, что если человек съедает в день менее 400 г овощей, он подвергает себя риску возникновения ишемической болезни», – заметил специалист.

Среди полезных для сердца продуктов врач также упомянул крупы, за исключением манки, которая содержит много углеводов, и рыбу, но вареную или приготовленную на пару, а не жареную. Особенно полезной он счел красную рыбу, содержащую ненасыщенные кислоты.

Среди вредных же для сердца из-за высокого содержания холестерина продуктов медик перечислил свинину, жирные сорта молока и творога (свыше 5%), сливочное масло, сыр и яичный желток.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что врачи определили безопасное для сердца число чашек кофе в день.

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