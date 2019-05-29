Отказ от мяса и прохладный душ: Роспотребнадзор дал советы по защите от жары

(Казань, 29 мая, «Татар-информ»). Роспотребнадзор дал рекомендации по защите от аномальной жары, установившейся в ряде регионов России. Они опубликованы на сайте ведомства.

В том числе специалисты федеральной службы посоветовали ограничить пребывание на улице, снизить физические нагрузки до минимума, проветривать помещения (или же включать вентиляторы и кондиционеры), надевать легкую одежду из натуральных светлых тканей, а также пользоваться головными уборами, солнцезащитными очками и зонтиками.

Кроме того, медики рекомендовали отказаться от жирной пищи и свести к минимуму потребления мяса (лучше всего заменить его рыбой и морепродуктами), а также отказаться от копченой, жареной и скоропортящейся еды. Для поддержания иммунитета желательно увеличить потребление овощей и фруктов.

Есть предпочтительнее утром и вечером, а не в самое жаркое время. Для профилактики обезвоживания в сутки необходимо выпивать не менее 1,5 литра жидкости, но при этом следует отказаться от газированных, энергетических и алкогольных напитков.

По возможности желательно регулярно принимать душ с прохладной водой. Поездки же на личном и общественном транспорте рекомендовано ограничить либо перенести их на утренние и вечерние часы.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Татарстане ожидается 32-градусная жара с дождями и грозами.

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