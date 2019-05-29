Борис Менделевич: Каждому 35-му жителю Татарстана поставлен диагноз «онкология»

(Казань, 29 мая, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Каждый 35-й житель Татарстана имеет злокачественное новообразование, и важно своевременно выявлять онкологию и организовать качественное высокотехнологичное лечение. Такую мысль высказал депутат Госдумы от Татарстана Борис Менделевич, комментируя для ИА «Татар-информ» новый порядок контроля за лечением онкобольных.

«Более 100 000 человек или каждый 35-й житель Татарстана имеет злокачественное новообразование. Важно как своевременно выявлять заболевание, так и организовать необходимые условия для качественного высокотехнологичного лечения», — сказал парламентарий.

По словам Менделевича, теперь действует четкий регламент — 14 дней на установку диагноза с момента обращения пациента с подозрением на онкологическое заболевание, включая все необходимые исследования.

«Своевременное выявление заболевания в разы повышает шансы на спасение жизни пациента. Но важно, чтобы от сокращения сроков обследования не пострадало качество: есть протоколы, клинические рекомендации, которые обязательно должны быть соблюдены», — заметил депутат.

Минздрав РФ ввел новый порядок контроля за лечением онкобольных. Все мероприятия по лечению входят в систему ОМС, в том числе и дорогостоящие: радиология, химиотерапия и поддерживающее лечение. Согласно новому регламенту, сокращены сроки проведения необходимых исследований для установления диагноза.

Ежегодно в Татарстане выявляется более 16 000 злокачественных новообразований (ЗНО). В 2018 году показатель впервые выявленных ЗНО составил 30%, что на 1,4 выше по сравнению с 2017 годом. Татарстан находится на 43-м месте в РФ по смертности от новообразований.

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