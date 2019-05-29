Татар-информ

29 мая 2019, 07:54

ОбществоЗдоровье и среда

В России введен новый порядок контроля за лечением онкобольных

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ОбществоЗдоровье и среда

В России введен новый порядок контроля за лечением онкобольных

Контролирующие функции возложены на медицинских страховщиков.

(Казань, 29 мая, «Татар-информ»). Минздрав России ввел новый порядок контроля за лечением онкологических больных. Данная обязанность возложена на страховые медицинские организации.

Об этом рассказал член Общественного совета по защите прав пациентов при Росздравнадзоре, эксперт Всероссийского союза страховщиков, профессор Алексей Старченко, пишет «Российская газета».

Все мероприятия по лечению включены в систему ОМС, в том числе и дорогостоящие: радиология, химиотерапия и поддерживающее лечение, подчеркнул эксперт. И посоветовал при предложении сделать анализ быстрее, но за отдельную плату сразу же обращаться в страховую компанию.

При этом срок проведения необходимых исследований для установления диагноза не может составлять более 14 календарных дней с момента обращения к врачу. Постановка же на учет у врача-онколога в случае подтверждения диагноза должна занимать не более трех рабочих дней, добавил Старченко. 

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