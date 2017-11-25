Кинопоказы в сквере Аксенова начнутся с показа фильма о любительнице селфи из провинции

(Казань, 27 мая, «Татар-информ»). В казанском сквере имени Аксенова 29 мая стартует проект «Киносреда». В течение всего лета каждую среду на площадке сквера Аксенова будут проходить показы национальных, отечественных и мировых кинолент, сообщает пресс-служба «Татаркино».

В ближайшую среду жители и гости столицы Татарстана увидят лирическую комедию режиссера Александра Игудина «Один день лета».

Сюжет фильма посвящен жизни провинциалки Кати. Ее будни заняты селфи с чередой знаменитостей: любые интриги ради лайка, любые подвиги во имя статуса «звезды Instagram’а». Но выполнение поручения незнакомца не только рушит ее планы, но и всего за один день полностью меняет ее взгляды на жизнь.

Цикл уличных кинопоказов в сквере Аксенова проходит уже четвертый год подряд.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.