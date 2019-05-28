(Казань, 28 мая, «Татар-информ», Надежда Гордеева). В Татарстане ежегодно обладателями грантов становятся более 700 учителей. Об этом сегодня на заседании Комитета Госсовета РТ по образованию, культуре, науке и национальным вопросам сообщила начальник отдела планирования и оплаты труда Минобрнауки РТ Венера Садыкова.

«Ежегодно обладателями грантов становятся более 700 учителей Татарстана, – рассказала докладчик. – Большое внимание в республике уделяется профессиональному развитию и наставнической деятельности через грантовую поддержку учителей».

По словам Садыковой, особенно ценным является проект «Учитель-наставник», в рамках которого получила свое развитие наставническая деятельность опытных педагогов. На эту форму стимулирования учителей из бюджета республики ежегодно выделяется более 70 млн рублей.

Сегодня в Татарстане также продолжают действовать гранты «Лучший методист», «Лучший директор» и «Успешная школа», добавила начальник отдела Минобрнауки РТ.

«С целью профессионального развития методистов учрежден грант “Лучший методист”. Это единовременное поощрение лучших 25 заместителей руководителя муниципальных органов Управления образованием – по 100 тыс. рублей каждому, а также 280 методистов – по 130 тыс. рублей каждому. На данные цели в этом году предусмотрено более 50 млн рублей», – отметила Садыкова.

Она подчеркнула, что министерством ежегодно утверждается грант «Лучший билингвальный детский сад». Его цель – популяризация государственных языков РТ, распространение положительного опыта работы организаций по билингвальному образованию дошкольников. С 2013 по 2018 год получателями этого гранта стали 170 дошкольных образовательных организаций республики. Общий объем финансирования за все годы составил 145 млн рублей, заметила докладчик.

Для поощрения учителей, обучающих детей на татарском языке, повышения качества полилингвального образования школьников и распространения инновационных подходов к организации работы с детьми по обучению на татарском языке с 2017 года учрежден грант «Оста могаллим». Садыкова уточнила, что по этому гранту 50 педагогов школ получают единовременное денежное вознаграждение в размере 71,5 тыс. рублей.

Общая сумма грантовой поддержки педагогических работников Татарстана в 2019 году составляет 287,8 млн рублей.

В настоящее время проходит процедуру согласования проект постановления Кабинета министров РТ «О грантах в сфере образования», согласно которому будут утверждены положения еще о 18 грантах.

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