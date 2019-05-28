В Татарстане в 2019 году на грантовую поддержку молодых учителей направят 75 млн рублей

(Казань, 28 мая, «Татар-информ», Надежда Гордеева). В Татарстане в этом году на грантовую поддержку молодых учителей из бюджета республики будет выделено 75 млн рублей. Об этом сегодня на заседании Комитета Госсовета РТ по образованию, культуре, науке и национальным вопросам сообщила начальник отдела планирования и оплаты труда Минобрнауки РТ Венера Садыкова.

По словам докладчика, в Татарстане с 2011 года действует грант «Наш новый учитель». «Дополнительная поддержка молодым учителям оказывается в размере от 8,6 тыс. рублей до 10 тыс. рублей в месяц. Ежегодно получателями этого гранта становятся 200 учителей. Такую поддержку учителя получают в течение трех лет. В этом году на данный грант планируют выделить около 75 млн рублей», – рассказала она.

Для реализации мероприятий, направленных на развитие образования в Татарстане, определяемых госпрограммой «Развитие образования и науки РТ на 2014 – 2025 годы», определена система грантовой поддержки в сфере образования.

Общая сумма грантовой поддержки педагогическим работникам в 2019 году составляет 287,8 млн рублей.

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