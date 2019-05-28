Эмиль Губайдуллин: Большинство предложений иностранцев на WorldSkills Russia было связано с питанием

(Казань, 28 мая, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Самые распространенные предложения от иностранных участников VII Национального чемпионата WorldSkills Russia были связаны с организацией питания. Об этом заявил сегодня на брифинге в Кабмине РТ гендиректор Центра развития профессиональных компетенций, руководитель проекта WorldSkills Kazan 2019 Эмиль Губайдуллин.

«Прозвучали со стороны конкурсантов других стран различные предложения. Самым распространенным было предложение по организации питания. Индусы просили индийскую кухню, китайцы – побольше азиатской острой еды. Все пожелания приняли. С волонтерами-атташе, которые курировали иностранцев, будем работать дополнительно», – рассказал спикер.

В финале национального чемпионата приняли участие 128 иностранцев из 26 стран мира, которые соревновались вне конкурса.

«В августе они приедут к нам для участия в мировом чемпионате WorldSkills. На национальном чемпионате их задача была оценить соревновательную площадку, условия проведения состязаний, место проживания. В целом все иностранцы остались довольны уровнем чемпионата. Участники многих стран такие чемпионаты, именно по размаху, ранее не видели. В целом все довольны», – заключил Губайдуллин.

В столице Татарстана с 22 по 27 августа пройдет мировой чемпионат WorldSkills Kazan 2019. В нем примут участие около 1,5 тыс. конкурсантов из 69 стран, они будут состязаться в 56 компетенциях.

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