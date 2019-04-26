Татар-информ

28 мая 2019, 16:11

Общество

Около 60 тыс. человек посетили «Казань Экспо» в период проведения WorldSkills Russia

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Общество

Около 60 тыс. человек посетили «Казань Экспо» в период проведения WorldSkills Russia

Фото: архив/Владимир Васильев

В Казани с 20 по 24 мая прошел финал VII Национального чемпионата WorldSkills Russia.

(Казань, 28 мая, «Татар-информ», Надежда Гордеева). В период проведения VII Национального чемпионата WorldSkills Russia Международный выставочный центр «Казань Экспо» посетили около 60 тыс. человек. Об этом заявил сегодня на брифинге в Кабмине РТ гендиректор Центра развития профессиональных компетенций, руководитель проекта WorldSkills Kazan 2019 Эмиль Губайдуллин.

В Казани с 20 по 24 мая прошел финал VII Национального чемпионата WorldSkills Russia. «За время чемпионата Международный выставочный центр “Казань Экспо” посетили порядка 60 тыс. человек. Это позволило нам протестировать весь объект», – рассказал спикер.

По словам Губайдуллина, для участников чемпионата было организовано семь пунктов прибытия: международный аэропорт «Казань», железнодорожные вокзалы «Казань-1» и «Казань-2», автовокзалы «Центральный», «Южный», «Северный» и «Восточный». «Всего на чемпионат прибыло более 3 тыс. участников и гостей. Основная масса прибыла авиатранспортом – 1796 человек», – заметил он.

Первые участники приехали в столицу Татарстана 15 мая в количестве девяти человек. Пиковыми днями прибытия стали 17 мая (1035 человек) и 19 мая (866 человек), добавил руководитель проекта WorldSkills Kazan 2019. «Эта пиковая нагрузка позволила нам протестировать формат встречи иностранных гостей в рамках предстоящего мирового чемпионата», – уточнил он.

Первый отъезд участников из Казани состоялся 21 мая (51 человек), основная часть гостей выбыла 25 и 26 мая, отметил Губайдуллин. «В отелях и других средствах размещения было зарегистрировано 1348 человек, в Деревне WorldSkills размещено 1399 человек», – продолжил он.

Спикер подчеркнул, что одним из ключевых направлений тестирования стал транспортный сервис. Всего было задействовано около 100 автобусов городского и туристического классов, 15 микроавтобусов и пять легковых автомобилей. «Протестированы маршруты движения разных клиентских групп и особенности их поведения, – проинформировал он. – Национальный финал стал ключевым тестовым мероприятием и для 1524 наших волонтеров и атташе, которые работали на чемпионате».

«Церемония открытия состоялась 20 мая в “Татнефть-арене” и, по отзывам, очень понравилась участникам нацфинала. Трансляцию церемонии закрытия посмотрели около 6 тыс. человек», – заключил Губайдуллин.

В столице Татарстана с 22 по 27 августа пройдет мировой чемпионат WorldSkills Kazan 2019. В нем примут участие около 1,5 тыс. конкурсантов из 69 стран, они будут состязаться в 56 компетенциях. 

Международный выставочный центр «Казань Экспо» площадью 75 тыс. кв. метров состоит из трех выставочных павильонов, соединенных с аэропортом и станцией аэроэкспресса крытым переходом. Инфраструктура «Казань Экспо» включает современный конгресс-холл на 3 тыс. мест, 35 залов-трансформеров вместимостью от 30 до 500 человек, парковочную зону и зоны питания. Комплекс был построен по поручению Президента РФ Владимира Путина как площадка для проведения чемпионата мира WorldSkills-2019.

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