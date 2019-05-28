Татар-информ

28 мая 2019, 13:33

Общество

Татарстан на WorldSkills Russia в Казани завоевал 141 медаль и 25 медальонов за профессионализм

Рекомендуем

Общество

Татарстан на WorldSkills Russia в Казани завоевал 141 медаль и 25 медальонов за профессионализм

Фото: архив tatarstan.ru

Татарстанцы получили три золотых, две серебряных, четыре бронзовых медали и один медальон за профессионализм в презентационных компетенциях.

(Казань, 28 мая, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Сборная Татарстана заняла первое место в медальном зачете VII Национального чемпионата WorldSkills Russia. 447,5 балла татарстанцы получили за 55 золотых, 47 серебряных, 39 бронзовых медалей и 25 медальонов за профессионализм. Об этом заявил сегодня на брифинге в Кабмине РТ министр образования и науки РТ Рафис Бурганов.

Конкурсанты из Татарстана также завоевали три золотых, две серебряных, четыре бронзовых медали и один медальон за профессионализм по итогам соревнований в презентационных компетенциях.

«Таких результатов нам удалось достичь благодаря усиленным тренировкам, профессиональной и организованной работе тренерского штаба, который не только формировал индивидуальные тренировки конкурсантов, но и учитывал современные тенденции в развитии компетенций», – подчеркнул глава Минобрнауки РТ.

Рафис Бурганов заметил, что татарстанская команда была самой многочисленной – в состав сборной вошли 164 конкурсанта в возрасте от 16 до 22 лет (по 81 компетенции), 96 юниоров в возрасте от 12 до 16 лет (по 48 компетенциям), 217 экспертов-компатриотов.

«Татарстан принял участие во всех основных компетенциях чемпионата. Республика также была представлена в одной из демонстрационных компетенций – “Эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома”, в которой наши ребята заняли второе место», – заметил министр.

По словам спикера, в некоторых компетенциях конкурсанты из Татарстана принимали участие впервые, по многим из них удалось занять призовые места. Например, в компетенциях «Бетонные строительные работы» и «Разработка мобильных приложений» – первое место, «Разработка виртуальной и дополненной реальности» и «Охрана труда» – третье место.

«Победители и призеры VII чемпионата по профессиональному мастерству будут рекомендованы в расширенный состав национальной сборной WorldSkills Russia и получат шанс защитить честь российского флага на чемпионате мира в Шанхае в 2021 году и на чемпионате Европы EuroSkills в Санкт-Петербурге в 2022 году. А представители текущего состава национальной сборной представят Россию на чемпионате мира в Казани», – рассказал Рафис Бурганов.

На данный момент в расширенный состав национальной сборной входят 43 конкурсанта по 32 компетенциям взрослой возрастной категории, заключил он.

«Национальный чемпионат, который прошел в Казани, стал рекордным по количеству участников и экспертов, чем мировой чемпионат», – добавил гендиректор Центра развития профессиональных компетенций, руководитель проекта WorldSkills Kazan 2019 Эмиль Губайдуллин.

Он напомнил, что участниками финала VII Национального чемпионата WorldSkills Russia стали 1690 конкурсантов из 80 регионов России, из них − 128 иностранных конкурсантов из 26 стран мира, 360 юниоров. В рамках проведения чемпионата было запущено новое чемпионатное направление по стандартам WorldSkills − «Навыки мудрых» − для специалистов старше 50 лет. Экспертное сообщество представили 1080 компатриотов.

В Казани с 20 по 24 мая на площадке Международного выставочного центра «Казань Экспо» прошел финал VII Национального чемпионата WorldSkills Russia. 

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

Казанский «Антикремль» пойдет под суд за незаконную реконструкцию здания у стен Кремля официального
Новости дня
14:23
Количество детей-сирот в Татарстане самое низкое за последние десять лет

На начало года количество детей, оставшихся без родителей, составило более 11 тысяч.

14:21
Возле памятника Лобачевскому проведут «Библиотеку в парке» под девизом «Читай! Думай! Говори!»

В программе запланированы открытый микрофон, тематические и иллюстративные выставки, лекториум, творческие мастерские, детский уголок и многое другое.

14:19
Лжесотрудник банка обманул пожилого челнинца на 700 тысяч рублей

68-летний житель деревни Малая Шильна пострадал от рук телефонных аферистов.

14:08
Некоторые дома четырех районов Казани временно останутся без света

Отключение света затронет жителей Авиастроительного, Кировского, Приволжского и Советского районов Казани.

14:00
Конор Гэлвин: педагогика — не услуга, а служба на благо детей

Гэлвин примет участие в V Международный форуме по педагогическому образованию IFTE, который пройдет в Казани 29-31 мая.

13:55
Пьяный житель Чистополя попытался переплыть Каму, его поймали и оштрафовали

Инспекторы ГИМС обнаружили пловца в 600 метрах от берега и на лодке оставили его на сушу.

13:55
Эксперт «Архнаследия» в Казани заявила о нужде в спецструктурах охраны исторических поселений

Полномочия по согласованию строительной деятельности за пределами региональных центров в настоящее время исполнять некому.

13:45
Роза Валеева: Слово «услуга» в отношении педагогики двигает нас назад

В Казани 29 — 31 мая пройдет V Международный форум по педагогическому образованию IFTE.

13:33
Татарстан на WorldSkills Russia в Казани завоевал 141 медаль и 25 медальонов за профессионализм

Татарстанцы получили три золотых, две серебряных, четыре бронзовых медали и один медальон за профессионализм в презентационных компетенциях.

13:29
Прокуратура РТ добилась, чтобы часть земель в Актаныше вернули в лесной фонд

Прокуратуру на судебном заседании представлял глава надзорного ведомства Илдус Нафиков.

13:25
Казанский «Антикремль» пойдет под суд за незаконную реконструкцию здания у стен Кремля официального

Собственнику Комитет РТ по охране объектов культурного наследия предписал снести самовольно возведенный этаж.

13:23
Почти 2 тыс. татарстанцев впервые поучаствовали в праймериз «Единой России» онлайн

Всего в предварительном голосовании партии приняли участие более 400 тыс. избирателей.

13:21
В Татарстане замедлился рост цен: заграничные туры, смартфоны и картошка стали дешевле
13:14
На международном форуме IFTE в КФУ обладателя «Ордена Улыбки» заставят выпить лимонный сок

Орден ежегодно вручается выдающимся писателям, артистам, педагогам, психологам, которые в своей деятельности принесли радость детям.

13:09
Ирада Аюпова: У нас нет женских памятников, и это неправильно

Глава Минкульта РТ сказала, что памятник царице Сююмбике должен быть гармонично интегрирован в среду.

13:04
Мухаметшин назвал пятерку лидеров праймериз «Единой России»

Наибольшую поддержку избирателей получил Председатель Госсовета РТ.

13:02
Казанцы отметят Ураза-байрам большим семейным праздником «Рамазан Фест»

Праздник начнется 4 июня в 13.00 в Центральном парке культуры и отдыха имени М. Горького.

12:44
Рафис Бурганов: В дни проведения WorldSkills Russia центр «Казань Экспо» достойно прошел испытания

На площадке международного выставочного центра состоялись состязания VII Национального чемпионата WorldSkills Russia.

12:31
В Пестречинском районе появятся татарская и русская деревни, полностью построенные из дерева

В Пестречинском районе планируют возобновлять деревянное зодчество.

12:15
В Казани пройдет студенческий фестиваль спортивных клубов России «Наш выбор – спорт»

В крупнейшем студенческом спортивном форуме примут участие представители 55 регионов Российской Федерации.

12:00
В ИА «Татар-информ» пройдет пресс-конференция о начале купального сезона в Татарстане

На пресс-конференцию приглашаются представители СМИ.

11:58
В Казани мощеный тракт, вышедший на поверхность из-за понижения уровня Волги, затопило на две трети
11:42
Посещаемость музеев в Татарстане поднимут с помощью чат-ботов

Эксперт Министерства культуры РТ рассказала, как повысить посещаемость музеев в республике с 17 до 20%.

11:30
Ак Барс Банк стал победителем конкурса «Лучшая банковская программа для МСП – 2019»

Ак Барс Банк стал победителем в номинации «Лицом к бизнесу» Национальной премии в области предпринимательской деятельности «Золотой Меркурий».

11:30
В ИА «Татар-информ» пройдет пресс-конференция о VI театральной лаборатории «Город Арт-подготовка»

На пресс-конференцию приглашаются представители СМИ.

События