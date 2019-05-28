Татарстан на WorldSkills Russia в Казани завоевал 141 медаль и 25 медальонов за профессионализм

(Казань, 28 мая, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Сборная Татарстана заняла первое место в медальном зачете VII Национального чемпионата WorldSkills Russia. 447,5 балла татарстанцы получили за 55 золотых, 47 серебряных, 39 бронзовых медалей и 25 медальонов за профессионализм. Об этом заявил сегодня на брифинге в Кабмине РТ министр образования и науки РТ Рафис Бурганов.

Конкурсанты из Татарстана также завоевали три золотых, две серебряных, четыре бронзовых медали и один медальон за профессионализм по итогам соревнований в презентационных компетенциях.

«Таких результатов нам удалось достичь благодаря усиленным тренировкам, профессиональной и организованной работе тренерского штаба, который не только формировал индивидуальные тренировки конкурсантов, но и учитывал современные тенденции в развитии компетенций», – подчеркнул глава Минобрнауки РТ.

Рафис Бурганов заметил, что татарстанская команда была самой многочисленной – в состав сборной вошли 164 конкурсанта в возрасте от 16 до 22 лет (по 81 компетенции), 96 юниоров в возрасте от 12 до 16 лет (по 48 компетенциям), 217 экспертов-компатриотов.

«Татарстан принял участие во всех основных компетенциях чемпионата. Республика также была представлена в одной из демонстрационных компетенций – “Эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома”, в которой наши ребята заняли второе место», – заметил министр.

По словам спикера, в некоторых компетенциях конкурсанты из Татарстана принимали участие впервые, по многим из них удалось занять призовые места. Например, в компетенциях «Бетонные строительные работы» и «Разработка мобильных приложений» – первое место, «Разработка виртуальной и дополненной реальности» и «Охрана труда» – третье место.

«Победители и призеры VII чемпионата по профессиональному мастерству будут рекомендованы в расширенный состав национальной сборной WorldSkills Russia и получат шанс защитить честь российского флага на чемпионате мира в Шанхае в 2021 году и на чемпионате Европы EuroSkills в Санкт-Петербурге в 2022 году. А представители текущего состава национальной сборной представят Россию на чемпионате мира в Казани», – рассказал Рафис Бурганов.

На данный момент в расширенный состав национальной сборной входят 43 конкурсанта по 32 компетенциям взрослой возрастной категории, заключил он.

«Национальный чемпионат, который прошел в Казани, стал рекордным по количеству участников и экспертов, чем мировой чемпионат», – добавил гендиректор Центра развития профессиональных компетенций, руководитель проекта WorldSkills Kazan 2019 Эмиль Губайдуллин.

Он напомнил, что участниками финала VII Национального чемпионата WorldSkills Russia стали 1690 конкурсантов из 80 регионов России, из них − 128 иностранных конкурсантов из 26 стран мира, 360 юниоров. В рамках проведения чемпионата было запущено новое чемпионатное направление по стандартам WorldSkills − «Навыки мудрых» − для специалистов старше 50 лет. Экспертное сообщество представили 1080 компатриотов.

В Казани с 20 по 24 мая на площадке Международного выставочного центра «Казань Экспо» прошел финал VII Национального чемпионата WorldSkills Russia.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.