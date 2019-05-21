Татар-информ

28 мая 2019, 12:44

Общество

Рафис Бурганов: В дни проведения WorldSkills Russia центр «Казань Экспо» достойно прошел испытания

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Общество

Рафис Бурганов: В дни проведения WorldSkills Russia центр «Казань Экспо» достойно прошел испытания

Фото: архив/Владимир Васильев

На площадке международного выставочного центра состоялись состязания VII Национального чемпионата WorldSkills Russia.

(Казань, 28 мая, «Татар-информ», Надежда Гордеева). В Казани с 20 по 24 мая на площадке Международного выставочного центра «Казань Экспо» прошел финал VII Национального чемпионата WorldSkills Russia. «Комплекс достойно прошел испытания», – заявил сегодня на брифинге в Кабмине РТ министр образования и науки РТ Рафис Бурганов.

«Комплекс „Казань Экспо” достойно прошел испытания. Протестировали практически все сервисы гораздо большим объемом, чем они будут представлены на мировом чемпионате WorldSkills. Мы проверили работу наших волонтеров, протестировали системы водо- и газоснабжения, электрические сети. Были моменты, которые еще предстоит доработать. Мы собрали все предложения от участников, экспертов и волонтеров», – рассказал глава Минобрнауки РТ.

Рафис Бурганов заверил, что «будет сделано все, чтобы мировой чемпионат стал одним из лучших за всю историю соревнований WorldSkills».

Финал Национального чемпионата WorldSkills Russia в первую очередь стал тестовым мероприятием перед 45-м мировым чемпионатом, добавил гендиректор Центра развития профессиональных компетенций, руководитель проекта WorldSkills Kazan 2019 Эмиль Губайдуллин.

«Наверное, это были самые масштабные соревнования по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills. В период национального чемпионата протестированы все сервисы и направления, большинство объектов, которые будут задействованы в дни проведения мирового чемпионата. Компетенций было намного больше, и это нужно было учесть в застройке соревновательных площадок», – отметил он.

Мировой чемпионат WorldSkills Kazan 2019 пройдет в столице Татарстана с 22 по 27 августа. В нем примут участие около 1,5 тыс. конкурсантов из 69 стран, которые будут состязаться в 56 компетенциях. 

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