Татар-информ

28 мая 2019, 09:45

Происшествия

В Казани произошла первая авария с участием каршерингового авто «Яндекс.Драйв»

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Происшествия

В Казани произошла первая авария с участием каршерингового авто «Яндекс.Драйв»

Фото: соцсети

ДТП произошло накануне в районе улицы Восход.

(Казань, 28 мая, «Татар-информ»). В Казани произошла первая авария с участием каршерингового авто «Яндекс.Драйв». Фото с места ДТП разместили пользователи в соцсетях.

По информации от очевидцев, авария произошла накануне днем на улице Восход. На кадрах видно, что в результате ДТП светлый внедорожник «Хендэ» получил серьезные повреждения – у него разбиты фары, передний бампер, капот и крыло, а также повреждено колесо.

Причины ДТП и количество пострадавших устанавливаются.

Стоит отметить, что компания «Яндекс.Драйв» запустила каршеринговый сервис (кратковременную аренду автомобилей) в Казани буквально день назад.
 

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