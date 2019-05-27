Компания «Яндекс» запустила каршеринговый сервис в Казани

(Казань, 27 мая, «Татар-информ»). Компания «Яндекс.Драйв» запустила каршеринговый сервис (кратковременную аренду автомобилей) в Казани. Об этом ИА «Татар-информ» сообщила пресс-служба геосервисов «Яндекса».

«Каршеринг “Яндекс.Драйв“ полностью запустился в Казани. Машины выведены на линию и доступны в мобильном приложении “Драйва“ на iOS или Android», – говорится в сообщении.

Автопарк нового каршерингового сервиса состоит из нескольких сотен автомобилей, в том числе машин бизнес-класса и грузовых фургонов. В столице Татарстана доступны несколько тарифов: с поминутной оплатой, с арендой на определенное количество часов, а также с фиксированной ценой за поездку. Отмечается, что цена аренды зависит от дорожной ситуации, спроса на машины и погодных условий.

Кроме того, в машинах установлена мультимедийная система с навигатором и музыкой. Управлять ею водители смогут с помощью голоса, не отвлекаясь от дороги. Чтобы стать пользователем сервиса кратковременной аренды автомобилей, необходимо зарегистрироваться в мобильном приложении «Яндекс.Драйв» на iOS или Android – ответить на вопросы чат-бота и прислать ему фото документов.

Каршеринговый сервис «Яндекса» работает в Москве и Санкт-Петербурге с 2018 года. Автопарк насчитывает более 10 тыс. автомобилей.

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