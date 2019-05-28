Татар-информ

28 мая 2019, 08:32

Общество

В России отзывают более 1,5 тыс. автомобилей Mazda

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Общество

В России отзывают более 1,5 тыс. автомобилей Mazda

Под программу попали транспортные средства, реализованные с сентября 2015 года по март 2018-го.

(Казань, 28 мая, «Татар-информ»). ООО «Мазда Мотор РУС» отзывает 1678 автомобилей марки Mazda 3, сообщает пресс-служба Росстандарта.

Под программу попали транспортные средства, реализованные с сентября 2015 года по март 2018-го, с VIN-кодами, приведенными на сайте федерального агентства. 

«Причиной отзыва транспортных средств является неисправность реле мотора стеклоочистителя ветрового стекла, которая может привести к снижению или плохой видимости во время движения из-за неработающих передних стеклоочистителей», — отмечается в источнике.

На транспортных средствах заменят передний блок управления оборудованием кузова (F-BCM), в составе которого — модифицированное реле мотора стеклоочистителя ветрового стекла.

Ранее сообщалось, что в России отзывают 79 автомобилей Volvo.

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