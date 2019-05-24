Татар-информ

24 мая 2019, 07:44

Общество

В России отзывают автомобили Volvo

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Общество

В России отзывают автомобили Volvo

Под программу попали 79 транспортных средств Volvo S90, XC60.

(Казань, 24 мая, «Татар-информ»). В России отзывают 79 автомобилей Volvo, об этом сообщается на сайте Росстандарта. 

Под программу попали две модели: автомобиль бизнес-класса Volvo S90 и кроссовер Volvo XC60, реализованные на российском рынке с 2018 по 2019 год. 

Причина отзыва — возможное отсутствие гайки с фланцем на направляющей переднего сиденья, что в случае аварии может повлиять на конструкцию и положение сиденья. На автомобилях проведут проверку и при необходимости установят недостающую гайку.

Ранее сообщалось об отзыве более 32 тыс. автомобилей Lada из-за проблем с тормозами.

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