В Татарстане сотрудникам компании «Татфлот» выплатили 109 млн рублей долга по зарплате

(Казань, 23 мая, «Татар-информ», Елена Кривопатре). В Татарстане более 1400 сотрудникам компании «Татфлот» выплатили 109 млн рублей долга по зарплате. Об этом сегодня на открытом межрегиональном форуме прокуратур Приволжского федерального округа по вопросам оплаты труда рассказал заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Сергей Зайцев.

«В результате взаимодействия республики Татарстан, Приволжской транспортной прокуратуры и Правительства Республики Татарстан была полностью погашена задолженность по заработной плате перед более чем 1400 работниками судоходной компании "Татфлот" в размере 109 млн рублей», – рассказал Сергей Зайцев.

Ситуацию также прокомментировал первый заместитель Премьер-министра Республики Татарстан Рустам Нигматуллин.

«На 1 ноября 2018 года у компании "Татфлот" образовалась задолженность по оплате труда перед 1360 работниками в размере 63,2 млн рублей. На балансе организации имелось имущество: земельные участки, грузовые и пассажирские суда, а также остатки строительных материалов на складах. Задолженность на предприятии сохранялась до 1 апреля 2019 года», – сообщил Нигматуллин.

Проведена работа по привлечению предприятий дорожно-строительного комплекса в целях реализации строительных материалов, принадлежащих «Татфлоту». Из бюджета РТ предприятию были направлены субсидии на возмещение недополученных доходов в размере почти 100 млн рублей, которые также были направлены на погашение задолженности. Благодаря этому долг по оплате труда был полностью погашен, отметил Нигматуллин

Стоит отметить, что максимального размера долг перед работниками достиг в феврале 2019 года и составил более 100 млн рублей.



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