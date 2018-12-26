Более 120 обратившихся в центры занятости населения татарстанцев зарегистрировались как самозанятые

(Казань, 27 мая, «Татар-информ»). В Татарстане 126 человек, обратившихся в центры занятости населения, зарегистрировались как самозанятые. Об этом стало известно сегодня на заседании Комитета Госсовета РТ по социальной политике.

В республике в 45 комплексных центрах социального обслуживания населения проведены совещания по информированию граждан о возможности платить налог на профессиональный доход.

«По информации, представленной центрами занятости населения республики, количество проинформированных ими граждан составило 8039 человек. Из числа обратившихся в центры занятости населения граждан 126 зарегистрировались как самозанятые», – говорится в информационном материале Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ.

В 126 подведомственных министерству учреждениях организованы горячие линии для консультационной помощи тем, кто изъявил желание перейти на специальный налоговый режим. За I квартал 2019 года на телефоны горячих линий поступило 43 обращения.

Кроме того, 22 татарстанца, получивших через центры занятости населения единовременную финансовую помощь при государственной регистрации в качестве юрлица, индивидуального предпринимателя, крестьянского (фермерского) хозяйства перешли на специальный налоговый режим.

«Для обеспечения самозанятых обязательным социальным страхованием на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством полагаем возможным предоставление им права на добровольное вступление в правоотношения по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством путем дополнения статьи федерального закона РФ “Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством” категорией “самозанятые”», – отмечается в сообщении Минтрудсоцзащиты РТ.

Татарстан наряду с Москвой, Московской и Калужской областями с 1 января вошел в число пилотных регионов, где действует экспериментальный налоговый режим для самозанятых.

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