Минниханов поздравил с новосельем жильцов соципотечного дома в Набережных Челнах

(Казань, 27 мая, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов сегодня в Набережных Челнах поздравил с новосельем жильцов соципотечного жилого дома 63/15. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

Президент РТ подчеркнул, что в Автограде будет продолжено строительство домов в рамках программы социальной ипотеки. Ведется работа по возведению сопутствующих объектов социальной инфраструктуры, в частности, детского сада и школы, добавил он.

Затем Минниханов осмотрел одну из заселяемых квартир. Все жилые помещения в доме оборудованы сантехникой, датчиками пожаротушения, счетчиками учета воды, газа и электроэнергии, регуляторами тепла и автоматической системой удаленного считывания данных. Дом построен из современных трехслойных железобетонных панелей, обеспечивающих хорошую теплостойкость и климатическую устойчивость, с учетом оптимальных архитектурно-планировочных решений.

Общая площадь включающей 403 квартиры десятиэтажной новостройки составляет 27 тыс. 788,3 кв. метра. Застройщиком объекта является Госжилфонд при Президенте Татарстана, генеральным подрядчиком – ООО «Домкор». На прилегающей территории обустроена детская площадка, малые архитектурные формы, места отдыха. Обеспечена доступность объекта для инвалидов, отмечает пресс-служба Инспекции госстройнадзора РТ.

В новом доме будут жить участники программы социальной ипотеки, ветераны Великой Отечественной войны, многодетные семьи, дети-сироты, а также врачи, получившие специальные гранты. Помимо Президента РТ, новоселов также поздравили мэр Автограда Наиль Магдеев, исполнительный директор Госжилфонда при Президенте РТ Марат Зарипов и другие официальные лица.

Госжилфонд начал застраивать 63-й микрорайон Набережных Челнов в 2017 году. Сего здесь планируется построить 17 домов на 3,5 тыс. квартир, в том числе в этом году предполагается сдать еще три соципотечных дома на 763 квартиры.

Кроме того, сегодня Президент Татарстана ознакомился с ходом возведения расположенного в микрорайоне «Яшьлек» жилого дома 65/06, относящегося к числу проблемных объектов долевого строительства. Его начинала строить группа компаний «ФОН», а продолжает – ГК «Профит». Сдать здание планируется в 2020 году.

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