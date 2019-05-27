Айдар Метшин подчеркнул важность участия Нижнекамска в нацпроекте по автодорогам

(Казань, 27 мая, «Татар-информ»). Мэр Нижнекамска Айдар Метшин на деловом понедельнике подчеркнул важность участия города в нацпроекте «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В предыдущие годы от Татарстана в программе принимали участие только Казанская и Набережночелнинская агломерации. В 2019 году в проект вошел и Нижнекамск, сообщает пресс-служба администрации Нижнекамского района.

По словам главы муниципалитета, при активном введении в эксплуатацию жилья в новостройках города необходимо создавать инфраструктуру, в том числе и дорожную.

Айдар Метшин отметил, что в этом году благодаря участию в нацпроекте Нижнекамск получил возможность реализовать важный, особенно для жителей новостроек, проект по строительству дороги на улице 30 лет Победы, которая соединит существующую трассу с новыми жилыми микрорайонами Нижнекамска.

Мэр подчеркнул, что работы на этом участке ведутся активными темпами, равно как и на других объектах в рамках программы «БКД» – это капремонт проспекта Химиков и улицы Чабьинская.

По этой же программе в нормативное состояние в текущем году приведут дорогу по четной стороне улицы 50 лет Октября и участок автодороги от поворота парка «Пионер» до начала автодороги Южная.



Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в рамках нацпроекта на реализацию всех работ Нижнекамску в текущем году выделено 480 млн рублей.

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