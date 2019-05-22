В Нижнекамске в рамках нацпроекта стартовало строительство новой современной дороги

(Казань, 22 мая, «Татар-информ»). В Нижнекамске, в районе новостроек по улице 30 лет Победы, началось строительство долгожданной дороги. Работы ведутся в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автодороги», в котором город участвует впервые, передает «НТР 24».



Протяженность дороги составит 440 метров. Строительство находится под личным контролем советника главы Нижнекамского района Тагира Камалетдинова. Он рассказал, что проект предусматривает комплексный подход.



«Кроме строительства центральной дороги и тротуаров для пешеходов, здесь предусмотрены еще и прокладка внутренней дороги, парковка на 50 мест и качественный подъездной путь к школе "Норма 36"», – поделился советник главы.



Строительство на улице 30 лет Победы планируют завершить к ноябрю 2019 года. Однако подрядчики высказали намерение закончить работы в начале осени.

По проекту «Безопасные и качественные автодороги» в Нижнекамске ремонтируются еще четыре автодороги, на эти цели из федерального бюджета выделено 2 млрд рублей.

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