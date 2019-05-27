(Казань, 27 мая, «Татар-информ»). Сегодня в больнице скончалась еще одна пострадавшая в аварии с шестью авто под Казанью, в которой погиб ребенок. Об этом ИА «Татар-информ» рассказали в пресс-службе Минздрава РТ.

«34-летняя женщина – мама погибшей на месте трехлетней девочки – скончалась от травм несовместимых с жизнью. Ее муж был осмотрен врачами и отпущен домой. Еще один ребенок – 8-летний мальчик – в тяжелом состоянии находится в реанимации в ДРКБ», – объяснили в пресс-службе ведомства.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что трагедия произошла вчера вечером на объездной трассе в районе поселка Николаевский. При столкновении «Ниссана», «Лады» и «Шевроле» погиб трехлетний ребенок.

Еще двое пострадавших – мужчина и женщина – находятся в городской клинической больнице №7 в состоянии средней степени тяжести.

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