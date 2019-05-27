Валерия Белова

27 мая 2019, 12:48

Происшествия

В больнице скончалась еще одна пострадавшая в аварии с шестью авто под Казанью

Рекомендуем

Происшествия

В больнице скончалась еще одна пострадавшая в аварии с шестью авто под Казанью

Фото: ГУ МЧС России по РТ

Страшная авария произошла в Зеленодольском районе около поселка Николаевский.

(Казань, 27 мая, «Татар-информ»). Сегодня в больнице скончалась еще одна пострадавшая в аварии с шестью авто под Казанью, в которой погиб ребенок. Об этом ИА «Татар-информ» рассказали в пресс-службе Минздрава РТ.

«34-летняя женщина – мама погибшей на месте трехлетней девочки – скончалась от травм несовместимых с жизнью. Ее муж был осмотрен врачами и отпущен домой. Еще один ребенок – 8-летний мальчик – в тяжелом состоянии находится в реанимации в ДРКБ», – объяснили в пресс-службе ведомства. 

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что трагедия произошла вчера вечером на объездной трассе в районе поселка Николаевский. При столкновении «Ниссана», «Лады» и «Шевроле» погиб трехлетний ребенок.

Еще двое пострадавших – мужчина и женщина – находятся в городской клинической больнице №7 в состоянии средней степени тяжести.

 

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

В Татарстане мужчина получил ожоги лица и рук, пытаясь потушить свой гараж
Новости дня
13:54
Главный тренер сборной РФ по прыжкам в воду: В Казани спортсмены покажут программу чемпионата мира

Светлана Моисеева поделилась ожиданиями от чемпионата России, который состоится в Казани.

13:49
В Татарстане мужчина получил ожоги лица и рук, пытаясь потушить свой гараж

Огонь вспыхнул сегодня утром в поселке Инеш Высокогорского района республики.

13:44
Ак Барс Банк получил награду от Беларусбанка за эффективное сотрудничество

Общий объем сотрудничества двух банков в настоящее время превышает 150 млн евро.

13:35
Опрос: четверть пассажиров не изменяет выбору питания даже в поезде
13:25
В Татарстане 80% должников по алиментам – жители Набережных Челнов

В рамках акции «Судебные приставы – детям» приставы Татарстана провели географический анализ неплательщиков.

13:18
Тренер сборной РТ по прыжкам в воду: На этапе FINA не готовились к чемпионату России, это был опыт

Павел Муякин рассказал о подготовке спортсменов перед всероссийским первенством.

13:11
На «зебре» в Казани 15-летняя девушка угодила под колеса «Нексии»

Авария произошла на Ноксинском спуске у дома № 1.

13:02
Ильсур Хадиуллин: При подготовке детей к ЕГЭ мы привлекаем школьных психологов

С 27 мая в России стартует основная волна единых государственных экзаменов. Первыми пройдут ЕГЭ по географии и литературе.

13:01
Жителя Камско-Устьинского района осудили за неуплату 350 тысяч рублей алиментов

Мужчина отказывался помогать своей несовершеннолетней дочери с 2011 года.

12:55
В Казани назвали лауреатов IV национальной премии в области боевых искусств «Золотой пояс»

Награждение престижной премии прошло в пяти номинациях.

12:48
В больнице скончалась еще одна пострадавшая в аварии с шестью авто под Казанью

Страшная авария произошла в Зеленодольском районе около поселка Николаевский.

12:47
В Нижнекамске арестован нарушитель ПДД, которого инспектор ДПС вытащил из салона авто, разбив стекло

Видео момента задержания опубликовали пользователи социальных сетей.

12:39
Новый стадион в Менделеевске на тысячу посадочных мест откроется в конце года

На сегодняшний день завершены земляные работы, уложен дренаж, сейчас идут работы по укладке щебня.

12:37
В Казани на переходе водитель легковушки сбил 11-летнего мальчика на велосипеде

ДТП произошло на пересечении улиц Даурская и Зорге.

12:28
В Вахитовском суде Казани представили нового председателя

Газиз Гисметдинов ранее занимал должность Председателя Нижнекамского городского федерального суда.

12:12
Казанские теннисистки – победители Командного чемпионата ФНТ России

Клуб настольного тенниса второй сезон подряд становится чемпионом женской премьер-лиги и Кубка Попечительского совета ФНТР КНТ «Казань».

12:11
Двое работников аэропорта «Казань» украли из багажа жителя Тюмени две бутылки элитного алкоголя

Пропажу 28-летний пассажир рейса Казань – Тюмень обнаружил лишь по прибытии в родной город.

11:55
В Балтасинском районе осудили мать, которая кормила детей объедками с пола

32-летнюю пьющую женщину хотят лишить родительских прав.

11:42
В Самаре скончался исполнительный директор татарской культурной автономии Фархад Махмутов

Причина смерти пока неизвестна.

11:33
Стали известны подробности аварии с шестью авто под Казанью, в которой погиб ребенок

В результате ДТП еще пять человек были госпитализированы с различными переломами и ушибами.

11:31
«Аладдин» поднялся на вершину российского проката
11:12
Константин Цзю высказал идею в свой 50-летний юбилей дать старт новому Кубку по боксу в Казани

Легендарный боксер принял участие в пресс-конференции, посвященной третьему отборочному этапу 1/8 финала чемпионата мира «Бои по правилам TNA»

11:00
В ИА «Татар-информ» расскажут о V Международном форуме по педагогическому образованию IFTE

На пресс-конференцию приглашаются представители СМИ.

10:57
В аэропорту турецкого Даламана открылась фотовыставка о достопримечательностях Татарстана

Туристы, посещающие курорты Даламана, смогут ознакомиться с татарстанской экспозицией до декабря текущего года.

10:45
В Альметьевском районе «Жигули» налетели на ограждение и разбились об бетонную дорожку

ДТП произошло в селе Новотроицкое.

События