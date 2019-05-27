(Казань, 27 мая, «Татар-информ»). Стали известны подробности аварии с шестью авто под Казанью, в которой погиб ребенок. Информацию об этом предоставили ИА «Татар-информ» в МВД по РТ.

«В районе поселка Новониколаевский водитель фуры „Вольво“ с полуприцепом из Белоруссии влетел в стоявшую на светофоре „Шевроле Круз“. Иномарку отбросило на „Приору“, которая отлетела в „Ниссан“. От удара седан вылетел на встречную полосу, где столкнулся с „ГАЗелью“ и „Фольксвагеном Поло“», – рассказали в полиции.

В результате ДТП трехлетняя девочка, которая была в «Шевроле», скончалась на месте. Еще один восьмилетний ребенок из этой иномарки госпитализирован в тяжелом состоянии.

Кроме того, еще четыре человека были доставлены в больницу с переломами и ушибами, из них отец и мать погибшей девочки, а также мужчина и женщина из «Лады Приоры».

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что смертельная авария произошла вчера в Зеленодольском районе РТ.

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