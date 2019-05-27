Новый стадион в Менделеевске на тысячу посадочных мест откроется в конце года

(Казань, 27 мая, «Татар-информ»). Строительство нового стадиона в Менделеевске завершится в конце текущего года. Сдача в эксплуатацию намечена на четвертый квартал 2019 года, пишут «Менделеевские новости».

Данные сроки были озвучены на очередном штабе по строительству нового стадиона на тысячу посадочных мест.



В обсуждениях принял участие глава района Валерий Чершинцев.





На сегодняшний день завершены земляные работы, уложен дренаж, сейчас идут работы по укладке щебня.



Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в прошлом году в Менделеевском районе, в Территориальном общественном самоуправлении «Поселок» открылся клуб «Химик». Он размещается на стадионе с одноименным названием на цокольном этаже трибун.

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