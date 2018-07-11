В Менделеевском районе РТ открылся клуб «Химик»

Рекомендуем
Фото: ИЦ «Менделеевск»
(Казань, 12 июля, «Татар-информ»). В Менделеевском районе, в Территориальном общественном самоуправлении «Поселок» открылся клуб «Химик». Он размещается на стадионе с одноименным названием на цокольном этаже трибун, сообщает ИЦ «Менделеевск».
Открытие «Химика» стало настоящим событием для жителей ТОС «Поселок». Здесь дети смогут заниматься настольным теннисом, играть в настольный хоккей. На улице размещены столы, на которых подростки смогут выявлять сильнейших в шахматах и шашках.
Председатель ТОС «Поселок» Екатерина Кузнецова отметила, что в поселке проживает более 400 детей. Со временем планируется организовать работу кружков по настольному теннису и велоспорту.
В торжественном открытии принял участие руководитель исполкома района Владимир Фролов. От главы района Валерия Чершинцева клубу и его посетителям подарили мячи и ракетки для игры в настольный теннис.
Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Набережных Челнах открылось три подростковых клуба.
Следующая новость
Чаще всего «молочный фальсификат» обнаруживался в летних оздоровительных учреждениях для детей.
Следственное управление помогло вернуть долги по зарплате на сумму более 40 млн рублей.
Злата Зулкарнеева за деньги своим пациентам с шизофренией выдавала справки о том, что они здоровы.
Столкновение двух авто произошло сегодня на 840-м километре трассы М7 у села Богородское.
Награда присуждается Рафкату Кантюкову за заслуги в области нефтяной и газовой промышленности, многолетнюю добросовестную работу.
Злоумышленник поменял в системе транспортной компании адрес доставки устройств.
Сегодня в городе стартует четырехдневный open air фестиваль «Летние вечера в Елабуге».
Информацию можно сообщить специалистам надзорного органа по 31 июля.
12 июляБорьба с фантиками и звезды «Великолепного века» на ковровой дорожке за 30 миллионов: каким будет XIV Казанский фестиваль мусульманского кино