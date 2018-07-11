В Менделеевском районе РТ открылся клуб «Химик»

Клуб размещается на стадионе с одноименным названием на цокольном этаже трибун.

(Казань, 12 июля, «Татар-информ»). В Менделеевском районе, в Территориальном общественном самоуправлении «Поселок» открылся клуб «Химик». Он размещается на стадионе с одноименным названием на цокольном этаже трибун, сообщает ИЦ «Менделеевск».

Открытие «Химика» стало настоящим событием для жителей ТОС «Поселок». Здесь дети смогут заниматься настольным теннисом, играть в настольный хоккей. На улице размещены столы, на которых подростки смогут выявлять сильнейших в шахматах и шашках.

Председатель ТОС «Поселок» Екатерина Кузнецова отметила, что в поселке проживает более 400 детей. Со временем планируется организовать работу кружков по настольному теннису и велоспорту.

В торжественном открытии принял участие руководитель исполкома района Владимир Фролов. От главы района Валерия Чершинцева клубу и его посетителям подарили мячи и ракетки для игры в настольный теннис.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Набережных Челнах открылось три подростковых клуба.