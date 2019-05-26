Назван основной симптом нехватки витамина С

(Казань, 26 мая, «Татар-информ»). Плохо заживающие раны и ссадины являются одним из признаков дефицита витамина С в организме человека, сообщают «Известия» со ссылкой на Daily Express.

Витамин важен при восстановлении тканей, а при его нехватке даже самые легкие травмы могут не заживать долгое время.

Также нехватка аскорбиновой кислоты связана с риском увеличения веса, плохим настроением, постоянной усталостью и снижением иммунитета.

Недостаток витамина С чаще всего является результатом неправильного питания, злоупотребления алкогольных напитков, курения или психических заболеваний.

Ранее главный внештатный диетолог Минздрава России Виктор Тутельян дал основные рекомендации по употреблению витаминов.

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