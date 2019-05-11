Татар-информ

11 мая 2019, 16:54

Здоровье и среда

Главный диетолог Минздрава РФ: Витамины надо пить всю жизнь, начиная с года

Рекомендуем

Здоровье и среда

Главный диетолог Минздрава РФ: Витамины надо пить всю жизнь, начиная с года

Виктор Тутельян дал основные рекомендации по употреблению витаминов.

(Казань, 11 мая, «Татар-информ»). Главный внештатный диетолог Минздрава России Виктор Тутельян заявил, что витамины следует принимать на протяжении всей жизни, сообщает «Интерфакс». 

«Пить витамины нужно на протяжении всей жизни. К сожалению, у нас люди к этому не приучены», — отметил во время интервью собеседник агентства, добавив, что сам он каждое утро выпивает одну таблетку и принимает Омега 3 в виде рыбьего жира. 

По словам Тутельяна, жителей страны следует приучать к этой процедуре, поскольку на сегодняшний день очень малый объем населения принимает полезные органические вещества. 

«У нас кто-то говорит 20%, кто-то — 30%. А на самом деле, наверное, процентов 5 — 7 людей принимают витамины регулярно, не больше», — считает специалист. 

Также он опроверг мнение о том, что действие подобных препаратов не доказано и про они не усваиваются организмом, подчеркнув, что при разработке витаминно-минеральных комплексов проводятся исследования их клинической эффективности.

«Когда меня спрашивают, какой витаминный препарат лучше, я говорю, что любой», — сказал диетолог, подчеркнув, что необходимо читать инструкции, соблюдать рекомендации и советоваться с врачом.

Ранее сообщалось, что в потребительскую корзину хотят добавить витаминный и минеральный комплексы.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

Синоптики Татарстана предупреждают о высокой пожароопасности лесов
Новости дня
18:04
В Древний Болгар на парусно-весельной ладье прибыли участники экспедиции «Путь Рюрика»

Экспедиция проходит водными маршрутами от Жигулевских гор до Балтийского (в древности – Варяжского) моря.

17:55
Причиной эвакуации гостиницы «Татарстан» в Казани стало короткое замыкание кабеля

В результате происшествия никто не пострадал.

17:42
Минниханов призвал руководство Пестречинского района активнее развивать малые формы хозяйствования

Президент РТ посетил район с рабочим визитом.

17:33
Из гостиницы «Татарстан» в Казани эвакуировали постояльцев и персонал

Пожарным поступило сообщение о задымлении в гостинице.

17:30
В Набережных Челнах в пятый раз прошел фестиваль духовых оркестров

В этом году репертуар шести музыкальных коллективов был посвящен 74-й годовщине Победы в ВОВ.

17:10
На Альметьевском ипподроме открылся беговой и скаковой сезон

В программу соревнований вошли скачки для лошадей чистокровной верховой породы, бег рысаков призовых и орловской пород.

16:54
Главный диетолог Минздрава РФ: Витамины надо пить всю жизнь, начиная с года
16:30
В крови лихача на «Мазде», сбившего инспектора ДПС в Казани, обнаружили наркотики

Несмотря на травму, инспектор ДПС смог задержать нарушителя – им оказался 19-летний житель Зеленодольского района.

16:11
В Пестречинском районе пенсионерка попыталась сжечь мусор и лишилась дачи

Пытаясь самостоятельно потушить огонь, пожилая женщина получила ожоги лица, верхних и нижних конечностей.

15:56
«Дедсады» и трудоустройство пожилых: в Челнах обсудили тему благополучия старшего поколения

В Автограде проживает более 130 тыс. представителей старшего поколения, что составляет 25% населения.

15:38
МФЦ могут начать оказывать бесплатные юридические консультации
15:20
Глава парламента РТ: Эффективный депутат – человек, небезразличный к проблемам своих избирателей

Фарид Мухаметшин принял участие в дебатах «Как сделать государственное управление эффективным?» праймериз «Единой России».

15:08
Синоптики Татарстана предупреждают о высокой пожароопасности лесов

На территории республики объявлено штормовое предупреждение.

14:52
Фарид Мухаметшин о госуправлении: «Важно слышать человека, видеть за цифрами живых людей»

На дебатах праймериз «Единой России» глава парламента отметил, что основу качественного госуправления составляют эффективные кадры.

14:28
В Чистополе снесли объект культурного наследия республиканского значения

В снесенном накануне доме с 1941-го по 1943 год жил эвакуированный из Москвы советский писатель Константин Федин.

14:10
В мессенджере Telegram появилась функция архивации чатов
13:50
В Татарстане воздух прогреется до 33 градусов тепла

На территории республики вероятны грозы с усилениями ветра.

13:27
В Казани покажут премьеру «После тихого часа» Йолдыз Миннуллиной и Мударриса Аглямова

Режиссером спектакля выступила известная поэтесса Йолдыз Миннуллина, которая поставила его по стихотворению Мударриса Аглямова.

13:08
Молодежный симфонический оркестр РТ со студентами Берлинской консерватории выступит в Казани

В столице Татарстана будет исполнена программа, которая затем прозвучит в Берлине.

12:54
Сергей Саркисян: «Мы подготовили программу, подразумевающую занятия волейболом с первого класса»

Исполнительный директор Федерации волейбола Зеленодольска отметил, что руководство района поддерживает подобные инициативы.

12:41
В Казани ночью лихач на «Мазде» пролетел на «красный» и сбил инспектора ДПС-мотоциклиста

Пострадавшему инспектору ГИБДД вызвали скорую помощь, а нарушителя задержали.

12:40
Минниханов: Татарстану интересен опыт Брянской области в сельском хозяйстве

Президент РТ встретился с губернатором Брянской области Александром Богомазом.

12:26
Исполнительный директор Федерации волейбола РТ: Зеленодольский район – флагман волейбола республики

Мансур Каримов отметил хорошее развитие волейбола в районе по всем направлениям. 

12:21
В Татарстане байкер-подросток без документов и номеров на скорости сбил 6-летнего велосипедиста

Велосипедиста с ушибами доставили в медсанчасть ОАО «Татнефть» в Альметьевске.

12:16
15 команд и борьба за выход в полуфинал: в Зеленодольске стартовали соревнования по волейболу

Турнир торжественно открыл Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин.

События