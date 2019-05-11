Главный диетолог Минздрава РФ: Витамины надо пить всю жизнь, начиная с года

(Казань, 11 мая, «Татар-информ»). Главный внештатный диетолог Минздрава России Виктор Тутельян заявил, что витамины следует принимать на протяжении всей жизни, сообщает «Интерфакс».

«Пить витамины нужно на протяжении всей жизни. К сожалению, у нас люди к этому не приучены», — отметил во время интервью собеседник агентства, добавив, что сам он каждое утро выпивает одну таблетку и принимает Омега 3 в виде рыбьего жира.

По словам Тутельяна, жителей страны следует приучать к этой процедуре, поскольку на сегодняшний день очень малый объем населения принимает полезные органические вещества.

«У нас кто-то говорит 20%, кто-то — 30%. А на самом деле, наверное, процентов 5 — 7 людей принимают витамины регулярно, не больше», — считает специалист.

Также он опроверг мнение о том, что действие подобных препаратов не доказано и про они не усваиваются организмом, подчеркнув, что при разработке витаминно-минеральных комплексов проводятся исследования их клинической эффективности.

«Когда меня спрашивают, какой витаминный препарат лучше, я говорю, что любой», — сказал диетолог, подчеркнув, что необходимо читать инструкции, соблюдать рекомендации и советоваться с врачом.

Ранее сообщалось, что в потребительскую корзину хотят добавить витаминный и минеральный комплексы.

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