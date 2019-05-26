«Рубин» финишировал в сезоне на одиннадцатом месте

(Казань, 26 мая, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Сегодня казанский «Рубин» провел последний матч в чемпионате России 2018/2019. В Краснодаре казанцы проиграли одноименной команде счетом 0:1.

Последний матч в сезоне абсолютно ничего не решал для казанцев, гарантировавших себе беспроблемные десятое или одиннадцатое место. А вот хозяевам победа была нужна как воздух, поскольку три очка могли дать краснодарцам путевку в групповой турнир Лиги чемпионов.

Главная интрига для «Рубина» на сегодняшний день – ответ на вопрос, останется ли в клубе главный тренер команды Курбан Бердыев, обещавший огласить свое решение после окончания последней игры в чемпионате с «Краснодаром».

«Последняя игра в "Рубине"? Все после матча. Мотивация на матч? Ребятам интересно сыграть с командой, которая на ходу, настрой неплохой, поэтому посмотрим», – сказал Бердыев в эфире телеканала "Матч Премьер".

Тренерский штаб казанцев сделал всего одно изменение по сравнению с предыдущей игрой против «Анжи». С первых минут в составе «Рубина» на поле вышел Вячеслав Подберёзкин, сменивший Павла Могилевца. Вторую игру подряд ворота казанской команды защищал Егор Бабурин.

К удивлению присутствовавших гости стартовали очень активно. Уже на четвертой минуте Хорен Байрамян несильно, но точно пробил по воротам «Краснодара» после подачи углового. Не без труда кубанцы сумели перехватить инциативу. Атаковали хозева много и настырно, но до голевых моментов дело практически не доходило. Разве что на 19-й минуте запомнился выход к воротам Бабурина бразильского легионера «Краснодара» Вандерсона, но пробил он слишком слабо.

В середине первого тайма «Рубин» из-за травмы лишился одного из своих лидеров, капитана команды, полузащитника Руслана Камболова. Сразу после перерыва южане с удвоенной энергией ринулись в атаку. Мяч редко покидал половину поля гостей. Гол явно назревал и стал фактом в середине второго тайма. Потеря мяча Егором Сорокиным при выходе из своей зоны, перехват, быстрая контратака, удар шведского легионера хозяев Виктора Классона в касание – 1:0. Все оставшееся время матча краснодарцы яростно атаковали ворота «Рубина», два раза подряд пытались забить из офсайда, попали в штангу, но увеличить свое преимущество хозяевам так и не удалось, гости сумели отбиться.

Казанцы финишировали в чемпионате России на одиннадцатом месте с 36 очками. Чемпионом России стал питерский «Зенит», в ФНЛ вылетели «Енисей» и «Анжи».

«Краснодар» (Краснодар) – «Рубин» (Казань) – 1:0 (0:0). Гол забил Классон (59). Предупреждены: Газинский, Ари – Байрамян, Степанов, Уремович.

«Рубин»: Бабурин, Устинов, Байрамян, Подберезкин (Пантелеев, 65), Сорокин, Степанов, Уремович, Камболов (Сагитов, 29), Башкиров, Иг. Коновалов, Полоз.

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