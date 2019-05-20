«Рубин» ничьей попрощался с родной публикой до нового сезона

(Казань, 20 мая, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Сегодня казанский «Рубин» провел последний домашний матч в чемпионате России 2018-2019. На «Казань Арене» хозяева сыграли вничью с махачкалинским «Анжи» со счетом 0:0.

Последний домашний матч в сезоне абсолютно ничего не решал ни для хозяев, практически гарантировавших себе беспроблемное десятое место, ни для гостей, уже давно потерявших все шансы на сохранение места в премьер-лиге. Если «Анжи», испытывающий большие финансовые проблемы, дотянет до лета, то начнет новый сезон в ФНЛ. Достаточно сказать, что на игру с «Рубином» дагестанцы добирались рейсовыми самолетами с многочасовыми пересадками.

Перед игрой Бердыев поделился ожиданиями от матча с «Анжи». «Я смотрел достаточно много матчей “Анжи”, при счете 0:0 у них есть голевые моменты. Вот забей они первыми, неизвестно, чем бы это обернулось, — сказал Бердыев в эфире канала “Матч! Премьер”. — Понятно, что психологическое состояние внутри клуба оставляет желать лучшего, но команда обучена. Наставник гостей Магомед Адиев — вдумчивый тренер, его команда неплохо перестраивается. При наличии 1-2 опытных игроков, команда была бы точно середняком премьер-лиги. Я бы не стал говорить, что “Анжи” — слабая и обреченная команда».

Из-за травм у хозяев этот матч пропускали нападающий Александр Бухаров, защитник Ибрагим Цаллагов и голкипер Иван Коновалов. Сама же игра вполне ожидаемо началась с массированных и настойчивых атак «Рубина». Но особых хлопот обороне «Анжи» эти атаки не доставили. А едва ли не первая контратака гостей вполне могла стать голевой. На 21-й минуте Гамид Агаларов здорово пробил головой в падении, с трудом голкипер хозяев Егор Бабурин перевел мяч на угловой.

После перерыва картина игры не изменилась. «Рубин» постоянно и много атаковал, «Анжи» изредка убегал в контратаки. При всем желании и старании казанцам сильно не хватало остроты в завершающей стадии атак. Точнее, исполнительского мастерства. Более того, по сравнению с первым таймом игра выровнялась. Попытки тренерского штаба хозяев усилить атаку, бросив в бой свежих Артура Сагитова и Романа Акбашева, не принесли ожидаемого эффекта. Забить никому так и не удалось. Итог — боевая ничья, 0:0.

За тур до конца чемпионата с 36 очками казанцы занимают десятое место. В последнем туре 26 мая в Краснодаре «Рубин» сыграет с одноименным клубом.

«Рубин» (Казань) — «Анжи» (Махачкала) — 0:0 (0:0). Предупрежден Калошин («Анжи»).

«Рубин»: Бабурин, Устинов, Байрамян (Сагитов, 62), Сорокин, Степанов, Уремович, Камболов, Башкиров, Могилевец, Иг. Коновалов, Полоз (Акбашев, 69).

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