Оксана Романова

22 мая 2019, 19:14

Общество

Выставка «Звуковой портрет Кремля» открылась в Тайницкой башне городской крепости

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Общество

Выставка «Звуковой портрет Кремля» открылась в Тайницкой башне городской крепости

Фото: Александр Эшкинин

За время фестиваля «Архитектурное наследие» все желающие смогут посетить ее бесплатно.

(Казань, 22 мая, «Татар-информ», Оксана Романова). Сегодня в Казани открылась уникальная выставка «Звуковой портрет Казанского Кремля», площадкой для которой стала Тайницкая башня городской белокаменной крепости. За несколько часов до официального открытия о проекте рассказал ИА «Татар-информ» один из его авторов, архитектор-реставратор, преподаватель КГАСУ и архитектор Казанской епархии Степан Новиков.

«Началось все с изучения звукового ландшафта Казанского Кремля. Мы ходили, записывали, в том числе дети зарисовывали эти звуки. Здесь, на экспозиции, эти зарисовки представлены. Затем мы воспроизвели их в большом аудиовизуальном арт-объекте, который, по сути, состоит из отдельных частей. Вся эта экспозиция — метафизическая композиция Казанского Кремля, аудиовизуальная инсталляция. Как мы позже выяснили, подобное еще называют дипмедиаарт — современное искусство с глубоким прочтением», — пояснил Степан Новиков.

Замысловатая инсталляция, к слову, публике уже представлялась: сначала в ноябре на мультиформатном фестивале современной городской культуры Tat Cult Fest, затем в КГАСУ на коллегии Министерства строительства РТ. Успел современное творчество оценить и Президент РТ Рустам Минниханов.

Идея создания принадлежит авторскому коллективу, в числе которых помимо Степана Новикова есть музыкант-преподаватель детской архитектурно-дизайнерской школы «ДАШКА» Диляра Галиакберова и архитектор Алексей Москалев. Непосредственных участников, реализовавших проект, намного больше. Среди них и Общество слабовидящих, и представители творческой интеллигенции.

«Эта композиция посвящена проблемам изучения и сохранения звуковых ландшафтов, в том числе и исторических. Во время изучения мы выявили, что в Казанском Кремле много негативных звуков, доносящихся с набережной, с Ярмарочной площади. С одной стороны, возможно, звуки всегда доносились до Кремля, потому что он стоит на холме, с другой — они были не такого техногенного характера. В то же время мы выявили много позитивных, гармоничных звуков: пение птиц, как в заповеднике, цокот копыт лошади, звон курантов, колокольный звон из близлежащих церквей, определили, что здесь не хватает журчания воды. Есть также технические зоны, например, трансформаторные станции, которые издают бесконечный жужжащий звук работающего оборудования. Когда люди прислушиваются, понимают, что он раздражает. Иностранные языки, татарский, русский активно слышны на территории Кремля. Все это звуковое пространство создает характерный дух места», — поделился результатами необычного исследования-наблюдения собеседник агентства.

Посетителям экспозиции будет предложено буквально пройти сквозь инсталляцию, где здания Кремля представлены в виде уменьшенной и абстрактной модели зданий. Сверху над композицией установлены датчики движения, включающие у каждого объекта характерный для него звуковой фон. Так, Спасская башня представлена в виде пятиконечных звезд со знаком ЮНЕСКО, вырезанных из древесины. Это образное решение сопровождается звуком боя курантов. Дальше посетители пройдут мимо символических зданий Юнкерского училища и присутственных мест, которые, впрочем, создатели оставили беззвучными. Нет аудиофона и у башни Сююмбике.

«Поскольку на них пока нет доступа туристам и казанцам, и у нас это только визуальные образы», — сказал Степан Новиков.

В образное воплощение мечети Кул-Шариф включен звучащий хрустальный элемент, который дает перезвон, напоминающий татарскую музыку. В то же время для символического представления этого объекта использованы и современные материалы, и ржавый металл как ассоциация с историческим содержанием. Дополнительно через наушники желающие смогут услышать, что происходит внутри мечети — запись молитвы.

Сквер около Благовещенского собора Казанского Кремля оказался самым гармоничным местом в аудиосмысловом аспекте. Здесь всегда гуляет ветер, поют птицы, существует располагающая к отдыху тень. 

«Сам Благовещенский собор как самый древний, сакральный объект имеет брутальную форму. Он звучит, если толкнуть одну из деревянных частей — внутри соприкасающиеся друг с другом подковы создают металлический звон. Благовещенский собор также можно послушать с помощью наушников», — сообщил Новиков, подчеркнув, что весь используемый в инсталляции материал «предоставлен» Казанским Кремлем. Использовались отслужившие деревянные балки и металл из реставрируемых присутственных мест.

Официальное открытие выставки «Звуковой портрет Казанского Кремля» для посетителей состоялось сегодня, в день старта второго всероссийского фестиваля с международным участием «Архитектурное наследие». В тестовом режиме экспозиция приняла первых посетителей в минувшую субботу, 18 мая, когда в Казани проходила Ночь музеев. На время фестиваля, до 24 мая, посетить выставку можно бесплатно. Затем она продолжит свою работу до конца лета с установленной ценой посещения.

На основе экспозиции сегодня в программу фестиваля «Архитектурное наследие» также включен круглый стол по сохранению звуковых ландшафтов. В перспективе совместно с экспертами Москвы из Института урбанистики, юристами и представителями местного архитектурного сообщества будет предложено правовое решение регулирования звукого фона Казани и других городов.

«Все отмечают, что самые главные звуки для исторического города — звук азана и колокольный звон. Конечно, здесь открывается и проблематика утраченных церквей... Хотелось бы, чтобы на их месте был какой-то символ, арт-объект. Это может быть колокол, который будет отсылать к истории, духу места», — резюмировал Степан Новиков.

 

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