«Сильно переживали, но вырвали победу»: татарстанцы поделились эмоциями от участия в WorldSkills

(Казань, 25 мая, «Татар-информ», Надежда Гордеева). В Казани подвели итоги VII Национального чемпионата WorldSkills Russia. На церемонии награждения победителей участники от Татарстана поделились своими впечатлениями от соревнований.

«Мы получили нереальный опыт. Спасибо всем соперникам, прежде всего, Москве и Московской области. Очень достойно сражались. Мы сильно переживали, но вырвали эту победу», – отметил в беседе с корреспондентом ИА «Татар-информ» Артем Устюжин из Набережных Челнов.

Студент Камского строительного колледжа им. Е. Н. Батенчука занял первое место в компетенции «Кровельные работы», в таком чемпионате он участвовал впервые. «Нашей фишкой на соревнованиях стали аккуратность и четкое соблюдение критериев оценки. Я бы очень хотел и дальше участвовать в соревнованиях по профессиональному мастерству, но нашей компетенции нет ни в европейском, ни в мировом чемпионатах», – рассказал он.

Молодой человек признался, что в будущем хотел бы стать экспертом чемпионата по рабочим профессиям. «Хочу обучать молодежь, чтобы она тоже побеждала. Я по профессии строитель, и эта работа меня затянула. Это очень увлекательно и интересно», – заметил он.

Студент Казанского техникума информационных технологий и связи Булат Музафаров завоевал второе место в компетенции «Программные решения для бизнеса». Он уже не первый раз принимает участие в состязаниях WorldSkills.

«Я получаю от участия в таких соревнованиях огромное удовольствие. На этом чемпионате мы рассчитывали на призовые места, – сообщил он. – Во время соревнований нам нужно было разработать программный продукт для бизнеса. Мы проектировали, анализировали, разрабатывали продукт и документацию, а также мобильное приложение».

Первое место в этой же компетенции занял Булат Галимов, который тоже учится в Казанском техникуме информационных технологий и связи. «Думаю выйти на мировой чемпионат и выиграть там следующую медаль, – подчеркнул он. – Я не ожидал, что займу первое место. Мы все волновались, когда выходили на сцену, это казалось долгим процессом. Я рад, что все так сложилось».

Золотую медаль в компетенции «Обслуживание авиационной техники» получил студент Казанского авиационно-технического колледжа им. П. В. Дементьева Газиз Хаметов.

«Эмоции переполняют. Было волнение. Я надеялся на первое место и делал все возможное для этого, хотя соперники были сильные. И в моей победе велика заслуга тренеров. У нас было семь модулей, все важные, но мы справились. В среднем на каждый модуль давалось по 3 – 3,5 часа. Например, нужно было осмотреть вертолетный двигатель, собрать электросхему, чтобы все работало, отремонтировать композиционные материалы. Я с детства увлекался авиацией, поэтому выбрал такую профессию», – сказал он.

Татарстан занял первое место в общекомандном зачете на VII Национальном чемпионате WorldSkills Russia.

Финал чемпионата прошел в Казани с 20 по 24 мая. Его участниками стали более 1,5 тыс. конкурсантов, из них − 363 юниора.

Финальные состязания состоялись с 21 по 23 мая в Международном выставочном центре «Казань Экспо». На соревновательной площадке была представлена 91 компетенция, а также 23 компетенции блока Future Skills. По 48 компетенциям соревновались участники WorldSkills Russia Juniors.

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