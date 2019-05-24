Татарстан занял первое место на VII Национальном чемпионате WorldSkills Russia

(Казань, 24 мая, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Татарстан занял первое место в общекомандном зачете на VII Национальном чемпионате WorldSkills Russia. Награждение победителей состоялось сегодня на церемонии закрытия финала чемпионата в Казани.

Второе место в общекомандном зачете заняла Москва, а третье место досталось Московской области.

Главный исполнительный директор WorldSkills International Дэвид Хоуи поздравил Союз WorldSkills Russia с «очередным успешным чемпионатом по профессиональному мастерству».

«Я хотел бы воспользоваться возможностью, чтобы высоко оценить поддержку и участие России в развитии и продвижении профессиональных компетенций, которые являются важнейшим фактором экономического развития. Профессиональное мастерство стимулирует развитие общества, компаний и в целом страны», – отметил он.

«Вы уже среди лучших из лучших в стране. Увидимся через 90 дней на мировом чемпионате WorldSkills в Казани», – сказал Хоуи участникам чемпионата.

Генеральный директор Союза «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)» Роберт Уразов добавил, что «главные игроки на этом празднике жизни – эксперты и участники». «Спасибо, эксперты, за то, что судили честно, за то, что весь чемпионат прошел без сучка и задоринки», – обратился он к экспертам по компетенциям чемпионата.

А участникам Уразов заявил следующее: «Даже если вы не выиграли, это прекрасная школа, которая позволит вам развиваться дальше и становиться настоящими чемпионами».

Он пожелал удачи всем сборным на 45-м мировом чемпионате по профессиональному мастерству WorldSkills Kazan 2019. «А нашей сборной хочу пожелать не удачи, а победы. Россия, вперед!» – заключил гендиректор WorldSkills Russia.

Финал VII Национального чемпионата «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)» прошел в Казани с 20 по 24 мая. Его участниками стали более 1,5 тыс. конкурсантов, из них – 363 юниора.

Финальные состязания чемпионата состоялись с 21 по 23 мая на площадке Международного выставочного центра «Казань Экспо».

На соревновательной площадке была представлена 91 компетенция, а также 23 компетенции блока Future Skills. По 48 компетенциям соревновались участники WorldSkills Russia Juniors.

Соревнования Национального чемпионата состоялись по компетенциям шести блоков профессий: строительной сферы, информационных и коммуникационных технологий, творчества и дизайна, производства и инженерных технологий, сферы услуг, а также транспорта и логистики.

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