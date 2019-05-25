Заинские архивы и архивный отдел исполкома Агрызского района поборются за миллион рублей

(Казань, 25 мая, «Татар-информ»). Архивные отделы Урсаевского и Тюгеевского сельских поселений Заинского района присоединились к республиканскому конкурсу «Лучший архив», передает «Заинск-информ».



Победитель получит 1 млн рублей, обладатель второго места – 750 тысяч рублей, за третье место архивы получат 500 тысяч рублей. Оценивать участников будет комиссия под руководством заместителя председателя Госкомитета РТ по архивному делу Резеды Шайхутдиновой. Также за победу борются «Нижнекамскшина», «Алабуга» и архивный отдел исполкома Агрызского района.



Цель конкурса – стимулировать внедрение передовых технологий хранения, учета, комплектования и использования документов Архивного фонда России и других архивных документов, организации выставочной деятельности и развития архивной отрасли.



Выигрыш предоставят в форме субсидии, средства можно будет потратить на развитие архива организации. Например, на создание нормативных температуры воздуха, влажности и света в хранилище, очистку воздуха от пыли, закупку архивных коробов (из влагостойкого картона), оборудования для подшивки документов или на установку систем автоматического пожаротушения, а также на стеллажи, оборудование для оцифровки архивных документов, покупку выставочного оборудования.



Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Нижнекамске при участии легендарных журналистов запустили оцифровку первых газет.

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