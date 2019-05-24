«Казанькомпрессормаш» планирует поставить в Туркменистан детали для химзавода на 700 тыс. долларов

(Казань, 24 мая, «Татар-информ», Ксения Перепеченова). «Казанский завод компрессорного машиностроения» планирует поставить в Туркменистан мультипликаторы на сумму около 700 тыс. долларов США — около 45 млн рублей. Детали будут использоваться на химическом предприятии «Марыазот». Об этом стало известно на VI Заседании совместной туркмено-татарстанской рабочей группы по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству.

«На стадии согласования с Правительством Туркменистана находится подписанный „Казанькомпрессормаш“ и „Туркменхимия“ договор на поставку туркменскому „Марыазот“ мультипликаторов на сумму порядка 700 тысяч долларов США», — сказал министр промышленности и торговли РТ Альберт Каримов.

Заместитель управляющего директора завода «Казанькомпрессормаш» Юрий Олейник подтвердил, что договор сейчас проходит согласование и добавил, что в целом «Группа ГМС» активно участвует в тендерах на поставку оборудования для «Туркменгаз» и «Туркменнефть». Кроме того, стороны совместно ведут техническую проработку предложений по модернизации Марыйской ГРЭС в Туркменистане.

Чтобы сделать сотрудничество более плодотворным, представитель «Казанькомпрессормаш» предложил делегатам из Туркменистана подключать организации к обсуждению проектов еще до официального объявления тендера.

«Если бы мы подключались раньше, могли бы быть более эффективные и взаимовыгодные предложения. Одно из предложений, которое хотелось бы включить в протокол: чтобы появлялась официальная информация на более ранней стадии», — пояснил Олейник.

Ранее сообщалось, что «Татнефть» планирует инвестировать 200 млн долларов в проекты в Туркменистане.

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