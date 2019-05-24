Татар-информ

24 мая 2019, 14:05

Экономика и финансы

«Татнефть» готова вложить 200 млн долларов в проекты в Туркменистане

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Экономика и финансы

«Татнефть» готова вложить 200 млн долларов в проекты в Туркменистане

Фото: Рамиль Гали/архив

В конце прошлого года «Татнефть» возобновила деятельность по повышению нефтеотдачи пластов нефтяного месторождения Готурдепе.

(Казань, 24 мая, «Татар-информ»). ПАО «Татнефть» планирует заключить с туркменской национальной нефтяной компанией «Туркменнефть» дополнительное соглашение о повышении нефтеотдачи пластов месторождения Готурдепе. Об этом заявил замначальника управления по реализации нефтегазовых проектов за пределами РТ ПАО «Татнефть» Рафаэль Афлетонов.

«В случае дальнейшего расширения на все месторождение Готурдепе, при подписании дополнительного соглашения № 9 инвестиции составят более 200 млн долларов США, в штат филиала будут приняты более 400 граждан Туркменистана», — сказал он.

В 2010 году «Татнефть» начала применять свои технологии на скважинах Туркменистана. За 7 лет исполнения контракта было выполнено 63 капремонта на 40 скважинах, внедрено глубинно-насосное оборудование на 32 скважинах. Максимальный среднесуточный прирост нефти составил 150 тонн в сутки. Все скважины оборудованы устройствами замера дебета, средствами автоматизации, позволяющими в круглосуточном режиме контролировать работу подземного оборудования. За счет реализованных в рамках контракта мероприятий добыли свыше 190 тыс. тонн дополнительной нефти. 

«В ходе реализации контракта оказано услуг и поставлено в Туркменистан материалов и оборудования на сумму 32 млн долларов США. Сейчас „Татнефть“ в рамках допсоглашения № 8, подписанного в декабре 2018 года, возобновила деятельность на 4 и 5 нефтепромыслах», — продолжил Афлетонов.

Кроме того, стороны рассматривают возможность создания производства по ремонту нефтепромыслового оборудования на взаимовыгодной основе.

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